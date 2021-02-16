Документы на авторизацию "Спутник-V" поданы в Агентство по медикаментам Молдовы

В ведомстве рассказали, какие иммунопрепараты от коронавируса будут авторизированы в Молдове, подчеркнув, что задача состоит в том, чтобы обеспечить эффективность, безвредность и качество разрешенных в РМ вакцин.

КИШИНЕВ, 16 фев – Sputnik. В Агентство по лекарствам и медицинским изделиям Молдовы поданы документы на авторизацию российской вакцины "Спутник-V".

Там отметили, что структура находится в процессе авторизации вакцины от COVID-19 производства Pfizer-BioNTech, AstraZeneca и Moderna, которые включены в программу COVAX.

"В Агентство по лекарствам и медицинским изделиям поданы два пакета документов от экономических агентов с предлагаемыми коммерческими названиями: раствор для инъекций R-COVI и комбинированный вектор вакцины Gam-COVID-Vaccine для предотвращения коронавирусной инфекции, вызванной SARS-CoV-2 (Спутник-V), раствор для инъекций", – сказано в сообщении ведомства.

По итогам проверки документов, как отметили в структуре, Агентство по лекарствам и медицинским изделиям "обеспечит, чтобы эффективность, безвредность и качество разрешенных в Республике Молдова вакцин полностью соответствовало теми, которые предлагаются для использования на мировом уровне".

Ранее Минздрав Молдовы сообщал, что первые партии вакцины от COVID-19 прибудут в Республику Молдова в середине февраля. Это 24 570 доз вакцины Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и 264 000 доз, произведенных Oxford/AstraZeneca. Министерство объявило 30 января, что получено подтверждение доставки вакцины от платформы COVAX – количества доз, достаточного для вакцинации 20% населения. Однако позже в Минздраве Sputnik заявили, что число доз препарата, произведенного Oxford/AstraZeneca, составит 156 тысяч. На вопрос о том, когда заявленные вакцины доставят в республику, в ведомстве отметили, что до конца февраля.

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"Спутник V" – первая в мире зарегистрированная вакцина для профилактики COVID-19, разработанная НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи. Она создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. Минздрав РФ зарегистрировал вакцину в середине августа 2020 года. Она предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.

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