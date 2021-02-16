16:47 16 Февраля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.11
  • USD17.40
  • RUB0.24
  • RON4.33
  • UAH0.62
Поиск
Российская вакцина от COVID-19 Спутник-V/

Документы на авторизацию "Спутник-V" поданы в Агентство по медикаментам Молдовы

© Sputnik / Сергей Аверин
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (121)
23 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/02/02/33467322.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210216/33658583/dokumenty-na-avtorizatsiyu-sputnik-v-podany-v-agentstvo-po-medikamentam-moldovy.html

В ведомстве рассказали, какие иммунопрепараты от коронавируса будут авторизированы в Молдове, подчеркнув, что задача состоит в том, чтобы обеспечить эффективность, безвредность и качество разрешенных в РМ вакцин.

КИШИНЕВ, 16 фев – Sputnik. В Агентство по лекарствам и медицинским изделиям Молдовы поданы документы на авторизацию российской вакцины "Спутник-V".

Там отметили, что структура находится в процессе авторизации вакцины от COVID-19 производства Pfizer-BioNTech, AstraZeneca и Moderna, которые включены в программу COVAX.

"В Агентство по лекарствам и медицинским изделиям поданы два пакета документов от экономических агентов с предлагаемыми коммерческими названиями: раствор для инъекций R-COVI и комбинированный вектор вакцины Gam-COVID-Vaccine для предотвращения коронавирусной инфекции, вызванной SARS-CoV-2 (Спутник-V), раствор для инъекций", – сказано в сообщении ведомства.

По итогам проверки документов, как отметили в структуре, Агентство по лекарствам и медицинским изделиям "обеспечит, чтобы эффективность, безвредность и качество разрешенных в Республике Молдова вакцин полностью соответствовало теми, которые предлагаются для использования на мировом уровне".

Алла Немеренко
© Sputnik / Miroslav Rotari
Немеренко о "Спутнике V": Не вижу проблем в использовании после регистрации

Ранее Минздрав Молдовы сообщал, что первые партии вакцины от COVID-19 прибудут в Республику Молдова в середине февраля. Это 24 570 доз вакцины Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и 264 000 доз, произведенных Oxford/AstraZeneca. Министерство объявило 30 января, что получено подтверждение доставки вакцины от платформы COVAX – количества доз, достаточного для вакцинации 20% населения. Однако позже в Минздраве Sputnik заявили, что число доз препарата, произведенного Oxford/AstraZeneca, составит 156 тысяч. На вопрос о том, когда заявленные вакцины доставят в республику, в ведомстве отметили, что до конца февраля.

Додон: российская вакцина обязательно должна быть доступна для жителей Молдовы>>>

"Спутник V" – первая в мире зарегистрированная вакцина для профилактики COVID-19, разработанная НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи. Она создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. Минздрав РФ зарегистрировал вакцину в середине августа 2020 года. Она предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (121)

По теме

Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" одобрена в 24 странах мира
"Спутник V" – одна из трех самых популярных вакцин против коронавируса
"Мы совершили ошибку": дефицит вакцин заставил ЕС присмотреться к "Спутнику V"


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Мультимедиа
Девушка на Никольской улице в Москве.
Фото: А снег идет – сильные снегопады в разных странах
США просчитались: Новак заявил, что “Северный поток - 2” почти готов
Видео: США просчитались: Новак заявил, что "Северный поток - 2" почти готов
Число пассажиров общественного транспорта в Молдове в 2020 году резко упало
Число пассажиров общественного транспорта в Молдове резко упало

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться