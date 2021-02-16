19:11 16 Февраля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.11
  • USD17.40
  • RUB0.24
  • RON4.33
  • UAH0.62
Поиск

Новые подробности о школьнице, над которой издевались сверстницы в Кишиневе

© CC0 / Pixabay / sasint
Общество
Получить короткую ссылку
31710
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210216/33660404/novye-podrobnosti-o-shkolnitse-nad-kotoroy-izdevalis-sverstnitsy-v-kishineve.html

Представитель правоохранительных органов рассказала, что нельзя умалчивать об унижениях и буллинге, а следует сразу обращаться в полицию.

КИШИНЕВ, 16 фев – Sputnik. Школьница, над которой издевались четыре сверстницы, подвергалась физической агрессии со стороны тех же лиц. Об этом в комментарии Sputnik Молдова заявила глава отдела по безопасности несовершеннолетних Национального инспектората общественной безопасности Генинспектората полиции МВД Молдовы Алена Драгомецкая.

"Несмотря на то, что конфликт и возник из-за каких-то настроений и непонимания между девочками, считаю, что самая большая проблема заключается в том, что об этом не сообщили в самый первый раз, когда это произошло. Подобными действиями поощряется поведение агрессора, что и привело к повторным случаям", - подчеркнула собеседница. 

Она уточнила, что издевательства в отношения жертвы были совершены школьницами трижды.

"Во всех трех случаях, судя по видео, агрессия была физической, но это должно быть еще установлено. И из заявлений потерпевшей", – отметила собеседница.

Насилие. Иллюстративное фото
© CC0 / Pixabay / ninocare
Видео: полиция Кишинева нашла школьниц, затравивших свою одноклассницу

Она сказала, что не может объяснить, почему девочка изначально не рассказала об издевательствах. "Но в целом, когда к нам поступают жертвы, то обстоятельства разные – дистанция между ребенком и родителями, которые находятся на заработках, или потому что ребенок не хочет каким-то образом разочаровать родителей, или же он боится, потому подвергается насилию в семье", – сказала эксперт.

По ее словам, о любом случае буллинга и агрессии нужно сообщать в правоохранительные органы. "Если специалисты сразу же отреагируют, то агрессор не совершит свои действия повторно", – сказала Драгомецкая.

Жестокость подростков: благодаря чуткости учителя удалось спасти школьницу>>>

Инцидент произошел в столичном секторе Чеканы возле одного из супермаркетов. Нападение молодых девушек на свою сверстницу было записано на видео. Агрессорами в этой истории оказались девушки в возрасте 13-15 лет. Возбуждено уголовное дело, следствию предстоит собрать показания всех участниц конфликта и выяснить причину нападения и другие обстоятельства.

В связи с этим происшествием полиция напомнила родителям о необходимости внимательно смотреть за своими детьми, чаще вести с ними беседы, а если ребенок может оказаться в опасности, незамедлительно сообщить в полицию.

Напомним, в минувшие выходные в социальных сетях появилось видео, на котором группа школьниц унижает свою сверстницу. Пострадавшую били, ставили на колени и заставляли целовать руки.

Как выяснилось, группа этих школьниц не впервые устраивает подобное наказание своим сверстникам. Издевательства над другими подростками также выкладывали в Сеть. 

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Буллинг. Если вашего ребенка травят


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Мультимедиа
Крепление логотипа на радиаторную решетку на линии сборки автомобиля КамАЗ 5490 NEO на заводе КамАЗ в Татарстане.
Фото: 45 лет лидерства – история завода "КамАЗ"
В России создали сенсорную гитару для людей с ограниченными возможностями.
Гитара, доступная всем: сенсоры помогут людям с ограниченными возможностями
Число пассажиров общественного транспорта в Молдове в 2020 году резко упало
Число пассажиров общественного транспорта в Молдове резко упало

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться