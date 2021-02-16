Новые подробности о школьнице, над которой издевались сверстницы в Кишиневе

Представитель правоохранительных органов рассказала, что нельзя умалчивать об унижениях и буллинге, а следует сразу обращаться в полицию.

КИШИНЕВ, 16 фев – Sputnik. Школьница, над которой издевались четыре сверстницы, подвергалась физической агрессии со стороны тех же лиц. Об этом в комментарии Sputnik Молдова заявила глава отдела по безопасности несовершеннолетних Национального инспектората общественной безопасности Генинспектората полиции МВД Молдовы Алена Драгомецкая.

"Несмотря на то, что конфликт и возник из-за каких-то настроений и непонимания между девочками, считаю, что самая большая проблема заключается в том, что об этом не сообщили в самый первый раз, когда это произошло. Подобными действиями поощряется поведение агрессора, что и привело к повторным случаям", - подчеркнула собеседница.

Она уточнила, что издевательства в отношения жертвы были совершены школьницами трижды.

"Во всех трех случаях, судя по видео, агрессия была физической, но это должно быть еще установлено. И из заявлений потерпевшей", – отметила собеседница.

Она сказала, что не может объяснить, почему девочка изначально не рассказала об издевательствах. "Но в целом, когда к нам поступают жертвы, то обстоятельства разные – дистанция между ребенком и родителями, которые находятся на заработках, или потому что ребенок не хочет каким-то образом разочаровать родителей, или же он боится, потому подвергается насилию в семье", – сказала эксперт.

По ее словам, о любом случае буллинга и агрессии нужно сообщать в правоохранительные органы. "Если специалисты сразу же отреагируют, то агрессор не совершит свои действия повторно", – сказала Драгомецкая.

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Инцидент произошел в столичном секторе Чеканы возле одного из супермаркетов. Нападение молодых девушек на свою сверстницу было записано на видео. Агрессорами в этой истории оказались девушки в возрасте 13-15 лет. Возбуждено уголовное дело, следствию предстоит собрать показания всех участниц конфликта и выяснить причину нападения и другие обстоятельства.

В связи с этим происшествием полиция напомнила родителям о необходимости внимательно смотреть за своими детьми, чаще вести с ними беседы, а если ребенок может оказаться в опасности, незамедлительно сообщить в полицию.

Напомним, в минувшие выходные в социальных сетях появилось видео, на котором группа школьниц унижает свою сверстницу. Пострадавшую били, ставили на колени и заставляли целовать руки.

Как выяснилось, группа этих школьниц не впервые устраивает подобное наказание своим сверстникам. Издевательства над другими подростками также выкладывали в Сеть.

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