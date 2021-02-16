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Троллейбус

Электронный билет в общественном транспорте: какие маршруты ждет тест

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Тема:
События Кишинева (193)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210216/33661083/elektronnii-bilet-obschestvennom-transporte-na-kakikh-marshrutakh-jdet-test.html

Пилотный проект по внедрению электронной оплаты в столичном транспорте запустят в середине марта. Для этой цели выделили более ста троллейбусов и автобусов.

КИШИНЕВ, 16 фев - Sputnik. В пресс-службе примэрии Кишинева сообщили, что пилотный проект по внедрению электронной оплаты проезда в общественном транспорте запустят в середине марта и уже подобрали для тестирования несколько маршрутов. 

"Это 90 троллейбусов маршрутов №10, 22, 30 и 32. Также выбрали 46 автобусов - это маршруты №2, 5, 9, 26 и 33", - говорится в сообщении. 

Общественный транспорт.
© Sputnik / Anatolii Kiriak
Еще один маршрут кишиневского троллейбуса продлили до пригорода
Электронный билет планируется тестировать примерно полгода, изучать результаты эксперимента будут представители MasterCard и VISA, а также другие партнеры проекта.

Как рассказали в примэрии, на данный момент проходит инструктаж персонала ответственных муниципальных структур, а в ближайшее время в транспортных единицах начнется установка аппаратов для электронной оплаты проезда. 

Ранее муниципальные власти сообщили, что прошел тендер для заключения контракта с консалтинговой компанией по этому проекту. Подписание договора должно было состояться на этой неделе. Компания выполнит работу по сбору данных и проведению опросов в общественном транспорте.

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Тема:
События Кишинева (193)

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