Электронный билет в общественном транспорте: какие маршруты ждет тест

Пилотный проект по внедрению электронной оплаты в столичном транспорте запустят в середине марта. Для этой цели выделили более ста троллейбусов и автобусов.

КИШИНЕВ, 16 фев - Sputnik. В пресс-службе примэрии Кишинева сообщили, что пилотный проект по внедрению электронной оплаты проезда в общественном транспорте запустят в середине марта и уже подобрали для тестирования несколько маршрутов.

"Это 90 троллейбусов маршрутов №10, 22, 30 и 32. Также выбрали 46 автобусов - это маршруты №2, 5, 9, 26 и 33", - говорится в сообщении.

Электронный билет планируется тестировать примерно полгода, изучать результаты эксперимента будут представители MasterCard и VISA, а также другие партнеры проекта.

Как рассказали в примэрии, на данный момент проходит инструктаж персонала ответственных муниципальных структур, а в ближайшее время в транспортных единицах начнется установка аппаратов для электронной оплаты проезда.

Ранее муниципальные власти сообщили, что прошел тендер для заключения контракта с консалтинговой компанией по этому проекту. Подписание договора должно было состояться на этой неделе. Компания выполнит работу по сбору данных и проведению опросов в общественном транспорте.

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