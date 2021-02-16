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Новые правила ввоза в Молдову авто с иностранными номерами: что нужно знать

© Sputnik / Максим Блинов
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210216/33662043/novye-pravila-vvoza-avtomobiley-s-inostrannymi-nomerami-chto-nuzhno-znat.html

Начиная с 1 января 2021 года физические лица более не могут продавать, дарить или совершать иные действия с некоторыми категориями автомобилей, ввозимых в страну.

КИШИНЕВ, 16 фев - Sputnik. Таможенная служба Молдовы напомнила о новых правилах, которые распространяются на ввозимые в республику автомобили с иностранными номерными знаками. Новый регламент касается как физических лиц-резидентов, так и нерезидентов страны.

"С 1 января 2021 года запрещена продажа ввезенного транспортного средства, задекларированного действием. Также запрещено его дарение, наследование, предложение в аренду или субаренду, предоставление в кредит, залог или предоставление в пользование другому лицу", - говорится в сообщении Таможенной службы. 

Как добавили в ведомстве, такие действия на территории Молдовы возможны только с согласия таможенного органа и после уплаты ввозных пошлин.

Согласно молдавскому Кодексу о правонарушениях, "несоблюдение условий таможенного режима временного ввоза транспортных средств, задекларированных действием, влечет штраф от 60 до 90 условных единиц (от 3 до 4,5 тысяч леев), с обязанностью вывезти авто с территории страны".

Если транспортное средство не было вывезено в установленный срок или его уничтожили, распродав по частям, таможенный орган будет взимать ввозные пошлины, руководствуюясь соответствующими законодательными актами. 

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