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Полиция

Агрессия людей с психическим расстройством: что делать и куда обращаться

© Sputnik / Anatolii Kiriak
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210217/33663286/agressiya-lyudey-s-psikhicheskim-rasstroystvom-chto-delat-kuda-obrashchatsya.html

Если человек с психическим расстройством проявляет агрессивное поведение в общественном месте, гражданам настоятельно рекомендуется обращаться за помощью в компетентные структуры.

КИШИНЕВ, 17 фев - Sputnik. Правоохранительные органы вправе выписать штраф до тысячи леев людям с психическими отклонениями, если они нарушают общественный порядок. Об этом рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова директор программ Центра психического здоровья Аркадий Астрахан.

Однако, как уточнил собеседник, в случае с такими правонарушителями это не всегда решает проблему окончательно. По рассказу Астрахана, зачастую полицейский остается один на один с больным человеком: в лучшем случае пациента отведут домой. 

"У полиции в качестве инструмента есть запрос на экспертизу, чтобы установить, что лицо не несет ответственности за свои действия. Процесс подобного исследования здоровья обходится в десятки тысяч леев, процедура эта очень длительная. Тот штраф, что затем берет государство у нарушителя, несопоставимо с предшествующими этому затратами", - пояснил Астрахан. 

Кроме того, нарушители еще наносят ущерб государству, если что-то ломают или портят в городе. 

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По словам эксперта, пробелы в законодательстве и нефункциональные механизмы по сути ведут к тому, что вопросы остаются без решения: человек, проявляющий агрессивное поведение, возвращается в общество и повторяет все снова. 

Астрахан считает, что не всегда выражение "все равны перед законом" можно использовать в обществе, учитывая состояние здоровья некоторых людей.

Он отмечает, что проблема существует не только на уровне молдавского законодательства, но и в международном плане. Эти вопросы пытаются решить в структурах за рубежом, чтобы обеспечить соблюдение прав психически больных людей и освободить их от жесткой ответственности, если они не отдавали себе отчет в действиях. 

"В некоторых странах внесли серьезные изменения в гражданский кодекс, туда включили случаи, если у людей набюлюдаются разные виды психических отклонений. Подразумевается, что за правонарушения пациентов отвечают доверенные люди. То есть, за права и интересы больного человека будет бороться или нести ответственность человек, которого выбирает пациент", - объяснил Астрахан. 

Эксперт считает, что в Молдове можно было бы ввести такие же законы, чтобы обеспечить адекватную защиту людям с психическими отклонениями, а не уравнивать их с преступниками, тем самым ущемляя их. 

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