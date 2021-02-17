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Фадей Нагачевский

Нагачевский: из-за КС политическая неопределенность продлевается на 10 дней

© Sputnik / Rodion Proca
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210217/33666822/nagachevskiy-iz-za-ks-politicheskaya-neopredelennost-prodlevaetsya-na-10-dney.html

И. о. министра юстиции республики прокомментировал последнее решение Конституционного суда, который отклонил запрос ПСРМ о приостановлении указа Санду о кандидатуре премьера.

КИШИНЕВ, 17 фев – Sputnik. Непонятно, почему Конституционный суд (КС) Молдовы решил рассмотреть указ президента Майи Санду о повторном выдвижении Натальи Гаврилицы в премьеры 23 февраля. Таким образом, политическая неопределенность в республике продлевается еще несколько дней. Об этом написал исполняющий обязанности министра юстиции страны Фадей Нагачевский на своей странице в Facebook.

© Inquam Photos / Octav Ganea
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По его словам, "согласно практике КС, Конституция обязывает политических игроков осуществлять свою деятельность таким образом, чтобы временный период правительства был сокращен по максимуму".

"Абсолютно непонятно, почему Конституционный суд решил рассмотреть указ президента о повторном выдвижении госпожи Гаврилицы кандидатом на пост премьера аж 23 февраля. Таким образом, политическая неопределенность продлевается еще на 10 дней, что явно противоречит духу Конституции", – отметил и. о. главы Минюста.

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По его словам, "если есть достаточная политическая воля для утверждения правительства и разрешения политического кризиса, то недопустимо этому препятствовать".

"Подобные прецеденты чрезвычайно опасны для демократии и верховенства закона", – подчеркнул Нагачевский.

Ранее в парламенте провалился вотум доверия Наталье Гаврилице, кандидату в премьеры от Майи Санду. За ее программу и команду министров не проголосовал ни один депутат законодательного органа.

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Помимо этого, некоторые фракции выдвинули на одобрение главе государства новых претендентов в премьеры. Кандидат от "Платформы DA" – Андрей Нэстасе. А социалисты, в свою очередь, предложили Марианну Дурлештяну, бывшего министра финансов и посла Молдовы в Великобритании. Для выдвижения и поддержки этого специалиста депутаты уже создали парламентское большинство. В его состав вошли 54 законодателя от фракций ПСРМ, партии "Шор" и Pentru Moldova. Санду с этим предложением не согласилась и повторно выдвинула в качестве кандидата на пост главы кабмина кандидатуру Натальи Гаврилицы. Социалисты оспорили в Конституционном суде повторное выдвижение Гаврилицы кандидатом в премьеры. КС 16 февраля отклонил требование социалистов приостановить указ президента о повторном выдвижении Гаврилицы в премьеры. Конституционность подписанного главой государства документа судьи рассмотрят 23 февраля, в 10.00.  

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