Открытая пара: приднестровские студенты вернулись в офлайн

На этой неделе Приднестровский государственный университет имени Т. Г. Шевченко (ПГУ) перешел на обучение в привычном формате. В аудитории вернулись студенты всех курсов. Sputnik рассказывает, как организован посткарантинный учебный процесс.

ТИРАСПОЛЬ, 17 фев - Sputnik, Юлия Сорокопуд. На входе – охранник с дезинфектором и списком посетителей. Внутри – полупустые коридоры, в которых давно не пахнет булочками. © Sputnik / Александр Кряжев Все школьники в Приднестровье вернутся за парты: когда это произойдет

Реалии ПГУ пока в комбинированном формате. С понедельника к "очке" и "заочке" вернулись все. Вот только по аудиториям студенты больше не бегают. Преподаватели к ним приходят сами.

Пока свои лекции планете навязывал COVID, студенческий мир сжался в онлайн. Как отформатированный файл, он потерял в красоте, но не в содержании. Для полного понимания ректор показывает смартфон. Ректор ПГУ имени Т. Г. Шевченко Степан Берил убеждает, что IT-прогресс хорош, когда не берет в заложники, а помогает в развитии.

© Sputnik / Sorokopud Julia Карантинные меры.

"Удивительное открытие мы сделали за время пандемии – качество образования выросло. Объясню это тем, что в непростых условиях ребята поняли, что теперь рассчитывать могут только на себя. Поэтому интенсивность труда, работа с лекциями, которые дома можно было не один раз осмыслить, пошли на пользу. Когда идет живое чтение лекций, не все воспринимается. А здесь диалоговый режим в реальном времени. Хочешь двигаться дальше по программе – надо усвоить тему как следует самостоятельно", – говорит Берил.

© Sputnik / Sorokopud Julia Выпускники филологического факультета.

В этом году от сессии до сессии студентам было невесело: три с половиной месяца на карантине. Студгородок ожил с понедельника. Выпускным группам повезло чуть больше – "удаленка" закончилась на неделю раньше, 1 февраля.

"Мы соскучились по всей этой атмосфере. Это последний год. Хочется уже нормально доучиться, пообщаться еще друг с другом напоследок, сдать как положено экзамены, получить дипломы. Я уже очень хочу преподавать. Не определилась, где конкретно – в школе или в университете", - признается студентка филологического факультета Светлана Курдова.

© Sputnik / Sorokopud Julia Светлана Курдова.

В аудитории вновь звучит беглый английский. За время онлайн-обучения активный словарь будущих филологов не перешел в пассивный. И это реальная заслуга лектора: на "удаленке" выключаться не давала и даже некоторые преимущества диджитал-пар нашла.

"Сейчас активизировались различные сообщества. Огромное количество вебинаров есть в бесплатном доступе. Активизировалась работа всех методистов, исследователей в этой области. Создано много новых доступных ресурсов. Я посещаю вебинары, которые проводят Кембридж, Оксфорд, Макмиллан. С начала пандемии и до сих пор с ними работаю", – рассказывает старший преподаватель кафедры филологии ПГУ Оксана Молчанская.

© Sputnik / Sorokopud Julia Оксана Молчанская.

Если бы у ПГУ была зачетка, ректор бы в ней точно расписался. Университет ответил на все вопросы пандемийного времени. ЧП началось в период сессии – студентов оценили по итогам семестра. Госэкзамены застал карантин – комиссию организовали на дистанции.

"Мы справились с этим непростым вызовом. Но не нужно забывать, что при этом были заболевшие студенты и преподаватели. Конечно, очень сильно давило на психику, что опасность где-то рядом. Мы были начеку. Дважды в неделю вели статистику и анализировали ситуацию с заболеваемостью среди студентов, преподавателей и сотрудников. Скажу в среднем, примерно в 1,5 раза ниже, чем по республике в целом", – признается Берил.

© Sputnik / Sorokopud Julia Студенты ПГУ.

Семестр "строгого режима" проходит большой коллектив: 10 тысяч студентов, более одной тысячи преподавателей, 1,5 тысячи сотрудников. В этом году дипломы приднестровской "вышки" получат около двух тысяч специалистов. Плюс выпускники среднего и начального профобразования.

"Таким огромным коллективом мы сумели адаптироваться к новым условиям работы. Сейчас у нас в учебном процессе есть группы, а потоков нет. Мы не можем собрать большое количество студентов в аудитории, которые имеют ограниченную вместимость. Вынуждены соблюдать предписанную социальную дистанцию 1,5 – 2 метра. Мы организовали скользящий график работы. Для сотрудников - не более двух человек в помещении. Ограничили доступ в кабинеты посторонних лиц. Большая часть контактов - в режиме онлайн", – говорит ректор вуза.

© Sputnik / Sorokopud Julia Степан Берил.

ПГУ предлагает более 250 специальностей и направлений. Бакалавры, магистры и специалисты обучаются по российским государственным образовательным стандартам третьего поколения. Аккредитацию вуз проходит раз в пять лет. В этом году университету предстоит четвертая аккредитация Рособрнадзором. Процедура стартует в марте независимо от ситуации с коронавирусом и будет проводиться дистанционно.

"Мы считаем, что аккредитация защищает наших выпускников, где бы они не оказались. Наш диплом – это международный конвертируемый сертификат. Он признается не только в пространстве СНГ, но и в дальнем зарубежье. Наши дипломы апостилируются в Министерстве юстиции Молдовы. Каждый выпускник университета имеет право подать запрос на выдачу нейтрального диплома на английском языке", – объясняет Берил.

© Sputnik / Sorokopud Julia Докарантинные завоевания студентов ПГУ.

Приднестровский университет постепенно возвращается к реальной жизни. В ПГУ верят, что скоро вернутся спортивные старты, КВН и другие приятные символы. А главное – в жизни университета будут обеспечены все привычные степени свободы.

"Хотелось бы, чтобы все, что обеспечивает отношения между вузами, не ограничивалось онлайн-конференциями и лекциями. Должно быть живое общение с нашими коллегами – учеными из других вузов. Чтобы наши аспиранты и докторанты могли выезжать в другие вузы и выполнять свои исследования. Чтобы международные конференции в полном смысле слова соответствовали своему статусу. Да и просто по-человечески я бы хотел, чтобы у всех были возможности, которые позволят в полной мере реализовать свой потенциал", - признается ректор.

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