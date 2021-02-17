Административная реформа: Молдова может остаться без большинства примэрий

У исполнительной власти есть три сценария преобразований, один из которых предусматривает сокращение количества исполнительных органов местной власти на 90%.

КИШИНЕВ, 17 фев – Sputnik. Правительство продолжает готовить территориально-административную реформу. Один из сценариев называется "Компакт", его представили еще в июле 2020 года.

Главная его идея – существенное сокращение количества примэрий в стране с 896 до 93.

Согласно этому варианту, разработанному государственными экспертами, среднее расстояние, которое должен преодолеть гражданин до примэрии, составит 12,5 километров, а максимальное - почти 30 километров.

При этом количество жителей на один исполнительный орган местной власти будет в среднем насчитывать более 28 тысяч, а максимум – ровно 65 тысяч.

Реформа, запланированная центральными властями, также предусматривает сокращение количества районов в стране от 35 до 5.

Некоторые градоначальники уже отреагировали на эти предложения крайне негативное. Мэры недовольны не только задумками третьего сценария, но и двумя другими, которые также предусматривают сокращение количества мэрий на 74% ("Умеренный") и на 83% ("Средний").

Например, глава коммуны Гангура Яловенского района Марчел Бобейка заявил, что увеличение расстояния между домом гражданина и мэрией является большой проблемой для всех: как для населения, так и для местной публичной администрации.

"Какую выгоду получат граждане от этой реформы? Разве она не должна быть во благо граждан? У нас и сейчас есть коммуны, где расстояние между населенными пунктами составляет 10 километров. Из-за этого большая проблема с общественным транспортом и с тем, чтобы в селе были представители администрации", – посетовал Бобейка.

Он выразил недовольство и тем фактом, что центральные власти не выступили с предложением о финансировании местного публичного управления.

"Не следует ли, прежде всего, провести финансовую децентрализацию и предложить налоги непосредственно мэрии (часть НДС, акциз, налог на бизнес, другие налоги), а затем проанализировать, смогут ли эти примэрии выжить?", – задался вопросом Бобейка.

Административно-территориальная реформа в Молдове

Подобную реформу в Молдове задумали еще много лет назад. Нынешние власти разрабатвывают ее концепцию. Экс-премьер Ион Кику обсуждал этот вопрос со специалистами из Германии.

Многие эксперты полагают, что существующая система абсолютно неэффективна и требует больших средств, ведь ежемесячное содержание одной административной структуры обходится госбюджету более чем в 100 миллионов леев.

Планируется реорганизация структуры местных публичных администраций, исходя из их компетенций, рычагов и ресурсов, которые у них есть.

На данный момент территориально-административная структура Молдовы включает 898 местных публичных администраций первого уровня и 35 второго уровня.

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