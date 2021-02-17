В Приднестровье расширят перечень граждан, направляемых на лечение за рубеж

Речь идет о бесплатном направлении на лечение за пределами региона. Оплачивать его планируется за счет приднестровского бюджета.

ТИРАСПОЛЬ, 17 фев – Sputnik. В Приднестровье планируют расширить перечень граждан, которым гарантируется оказание бесплатной медицинской помощи за пределами региона. Список тех, кто направляется по Госпрограмме на лечение за рубеж, пополнится еще одной категорией.

"Существующий список дополнят новой категорией. К ней отнесут приднестровцев, нуждающихся в замене кардиостимулятора", - пояснили в правительственной пресс-службе.

По данным Минздрава, в Приднестровье более 40 человек ждут этой дорогостоящей операции. Для замены кардиостимулятора всем нуждающимся бюджету необходим один миллион приднестровских рублей. Это практически эквивалентно сумме в молдавских леях.

Минздрав подготовит соответствующие изменения в нормативную базу.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova