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Проведение операции в кардиохирургическом отделении

В Приднестровье расширят перечень граждан, направляемых на лечение за рубеж

© Sputnik / Игорь Онучин
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210217/33670171/v-pridnestrove-rasshiryat-perechen-grazhdan-napravlyaemykh-na-lechenie-za-rubezh.html

Речь идет о бесплатном направлении на лечение за пределами региона. Оплачивать его планируется за счет приднестровского бюджета.

ТИРАСПОЛЬ, 17 фев – Sputnik. В Приднестровье планируют расширить перечень граждан, которым гарантируется оказание бесплатной медицинской помощи за пределами региона. Список тех, кто направляется по Госпрограмме на лечение за рубеж, пополнится еще одной категорией.  

"Существующий список дополнят новой категорией. К ней отнесут приднестровцев, нуждающихся в замене кардиостимулятора", - пояснили в правительственной пресс-службе.

Вакцина. Архивное фото
© Inquam Photos / OCTAV GANEA
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По данным Минздрава, в Приднестровье более 40 человек ждут этой дорогостоящей операции. Для замены кардиостимулятора всем нуждающимся бюджету необходим один миллион приднестровских рублей. Это практически эквивалентно сумме в молдавских леях.

Минздрав подготовит соответствующие изменения в нормативную базу.

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Теги:
перечень, лечение, Приднестровье


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