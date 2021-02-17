Перевозчики Молдовы готовят протест: транспорт может встать на неделю

Молдавские транспортники длительное время вынуждены работать себе в убыток в связи с различными ограничениями из-за пандемии. Последней каплей в чаше их терпения стали новые ограничения, введенные до 15 апреля 2021 года.

КИШИНЕВ, 17 фев – Sputnik. Молдавские транспортники готовятся провести новый протест: на один день они не выйдут в рейсы, все перевозки в этот день отменят. Об этом заявил в эфире радиостудии Sputnik Молдова глава Совета Ассоциации работодателей автоперевозчиков Олег Алекса.

Причина протестов

Автоперевозчики остались недовольны последним решением Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья. Согласно постановлению, в Молдове продлили чрезвычайное положение в здравоохранении до 15 апреля 2021 года и ввели новые правила для работы общественного транспорта.

Решено ограничить количество пассажиров на железнодорожном и пассажирском транспорте в городском, районном и межрегиональном сообщении - до 50% от посадочной способности.

По словам Алексы, на данный момент решается, в какой день проводить акцию.

"Завтра мы встречаемся с транспортниками. Затем объявим, в какой день на следующей неделе будет остановлен весь транспорт по всей республике. Просто все останемся дома, это будет дешевле, чем работать. Если после этого в комиссии решат, что нет повода что-то менять, то потом мы, скорее всего, остановимся на неделю", – заявил он.

Как считает Алекса, власти несправедливо возлагают на транспортников борьбу с пандемией и ответственность за новые случаи заражения. Собеседник рассказал, что за прошлый год автоперевозчики потерпели большие убытки из-за введенных ограничений, и еще большего ужесточения и новых штрафов не смогут вынести.

"Сами пассажиры стали искать альтернативные способы добраться до места назначения, люди переходят на личный транспорт. У нас упадок пассажиропотока. Примерно наполовину упало количество пассажиров по сравнению с 2019 годом. Для нас это означает практически банкротство, думаю, в другой стране перевозчики уже перестали бы работать", – добавил Алекса.

Открытое письмо транспортников

Ранее Совет Ассоциации работодателей автоперевозчиков направил открытое письмо и.о. премьер-министра Аулериу Чокою.

В нем транспортники выразили несогласие последним решением Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья. В тексте говорится, что это может негативно сказаться на отрасли автомобильного транспорта в стране, представители которой и так находятся на грани банкротства.

Авторы письма также обратили внимание, что в период Чрезвычайного положения в стране, объявленного весной 2020 года, были введены гораздо более мягкие ограничения. Не такими жесткими они были и в период регистрации рекордных показателей по новым случаям заражения COVID-19.

Транспортники призвали членов комиссии пересмотреть решение и принять меры, которые действительно помогут эффективно бороться с распространением коронавируса, а не будут создавать новые проблемы населению страны.

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