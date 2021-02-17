В Кишиневе перекрывают улицу: какие маршруты изменятся

Улицу Тигина в центре города планируют перекрыть на несколько часов. Водителям рекомендуется заранее продумывать маршрут поездки в объезд перекрытой улицы.

КИШИНЕВ, 17 фев - Sputnik. В субботу, 20 февраля, c 07.00 до 17.00 дорожное движение по улице Тигина в периметре проспекта Штефана чел Маре и улицы 31 Августа будет перекрыто. В связи с этим несколько маршрутов общественного транспорта временно изменятся. Об этом сообщили в пресс-службе примэрии Кишинева.

Перекрытие улицы необходимо для демонтажа и эвакуации крана со строительной площадки по улице Тигина, 24.

В этот день общественный транспорт будет курсировать следующим образом:

Троллейбусный маршрут №34 - проспект Штефана чел Маре, улица Чуфля, разворот на пересечении с Букурешть, Чуфля и далее по установленному маршруту; © Photo : Facebook / Iv Ceban В Кишиневе откроют движение по ранее закрытой улице

Автобусный маршрут №9 - проспект Штефана чел Маре, улица Василе Александри, Букурешть, Тигина и далее по установленному маршруту;

Микроавтобус маршрута №113 - улица Измаильская, проспект Штефана чел Маре, улица Чуфля, виадук и далее по установленному маршруту;

Микроавтобусы маршрутов №190 и 192 - улица Тигина, бульвар Штефана чел Маре, Измаильская, Букурешть и далее по установленным маршрутам.

Профильные муниципальные службы приносят извинения за причиненные гражданам неудобства.

Водителям настоятельно рекомендовано соблюдать временно установленные дорожные указатели.

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