В Кишиневе перекрывают улицу: какие маршруты изменятся

КИШИНЕВ, 17 фев - Sputnik. В субботу, 20 февраля, c 07.00 до 17.00 дорожное движение по улице Тигина в периметре проспекта Штефана чел Маре и улицы 31 Августа будет перекрыто. В связи с этим несколько маршрутов общественного транспорта временно изменятся. Об этом сообщили в пресс-службе примэрии Кишинева.
Перекрытие улицы необходимо для демонтажа и эвакуации крана со строительной площадки по улице Тигина, 24.
В этот день общественный транспорт будет курсировать следующим образом:
- Троллейбусный маршрут №34 - проспект Штефана чел Маре, улица Чуфля, разворот на пересечении с Букурешть, Чуфля и далее по установленному маршруту;
- Автобусный маршрут №9 - проспект Штефана чел Маре, улица Василе Александри, Букурешть, Тигина и далее по установленному маршруту;
- Микроавтобус маршрута №113 - улица Измаильская, проспект Штефана чел Маре, улица Чуфля, виадук и далее по установленному маршруту;
- Микроавтобусы маршрутов №190 и 192 - улица Тигина, бульвар Штефана чел Маре, Измаильская, Букурешть и далее по установленным маршрутам.
Профильные муниципальные службы приносят извинения за причиненные гражданам неудобства.
Водителям настоятельно рекомендовано соблюдать временно установленные дорожные указатели.
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