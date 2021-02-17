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Минздрав Молдовы

Минздрав согласовал с медиками из Приднестровья процедуры вакцинации населения

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (129)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210217/33676143/minzdrav-moldovy-soglasoval-s-medikami-iz-tiraspolya-protsedury-vaktsinatsii-naseleniya.html

Иммунизация в Левобережье будет проходить по согласованным с властями Молдовы процедурам и стандартам.

КИШИНЕВ, 17 фев - Sputnik. Власти Молдовы согласовали со специалистами из Приднестровья детали по транспортировке и распределению вакцины против COVID-19 на левом берегу Днестра, установлению механизма отчетности и регистрации вакцинированных лиц и мониторинга побочных реакций. Об этом сообщает министерство здравоохранения.

Старт вакцинации от коронавируса.
© Sputnik / Сергей Аверин
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Государственный секретарь Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Татьяна Затык, представители Национального агентства общественного здоровья, Агентства по лекарствам и медицинским изделиям, офиса Всемирной организации здравоохранения и Бюро по реинтеграции встретились в среду со специалистами-медиками с левого берега Днестра для обсуждения организационных вопросов проведения вакцинации в Приднестровском регионе.

"В ходе встречи были согласованы детали по транспортировке и распространению вакцины против COVID-19 на левом берегу Днестра, установлению механизма отчетности и регистрации вакцинированных лиц и мониторинга побочных реакций, подготовке центров вакцинации и обеспечение наблюдения за процессом вакцинации на каждом этапе", - говорится в сообщении министерства.

Специалисты договорились поддерживать постоянный диалог, чтобы эффективно организовать процесс вакцинации на обоих берегах Днестра. В то же время по взаимной договоренности был налажен механизм предоставления обновленных статистических данных о количестве инфицированных COVID-19 в регионе.

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Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (129)

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