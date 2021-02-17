Минздрав согласовал с медиками из Приднестровья процедуры вакцинации населения

Иммунизация в Левобережье будет проходить по согласованным с властями Молдовы процедурам и стандартам.

КИШИНЕВ, 17 фев - Sputnik. Власти Молдовы согласовали со специалистами из Приднестровья детали по транспортировке и распределению вакцины против COVID-19 на левом берегу Днестра, установлению механизма отчетности и регистрации вакцинированных лиц и мониторинга побочных реакций. Об этом сообщает министерство здравоохранения.

Государственный секретарь Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Татьяна Затык, представители Национального агентства общественного здоровья, Агентства по лекарствам и медицинским изделиям, офиса Всемирной организации здравоохранения и Бюро по реинтеграции встретились в среду со специалистами-медиками с левого берега Днестра для обсуждения организационных вопросов проведения вакцинации в Приднестровском регионе.

"В ходе встречи были согласованы детали по транспортировке и распространению вакцины против COVID-19 на левом берегу Днестра, установлению механизма отчетности и регистрации вакцинированных лиц и мониторинга побочных реакций, подготовке центров вакцинации и обеспечение наблюдения за процессом вакцинации на каждом этапе", - говорится в сообщении министерства.

Специалисты договорились поддерживать постоянный диалог, чтобы эффективно организовать процесс вакцинации на обоих берегах Днестра. В то же время по взаимной договоренности был налажен механизм предоставления обновленных статистических данных о количестве инфицированных COVID-19 в регионе.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova