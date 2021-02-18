Психолог - о причинах жестокости подростков: все начинается с детского сада

Почему подростки становятся агрессивными и жестокими по отношению к сверстникам? Что в таких случаях делают родители? На эти вопросы в эфире студии Sputnik ответила психолог Родика Рудей.

КИШИНЕВ, 18 фев – Sputnik. В интервью Sputnik Молдова психолог Родика Рудей отметила, что в ситуациях, когда подростки проявляют агрессивное поведение по отношению к своим сверстникам, зачастую вина ложится на плечи учителей.

На самом деле ситуацию нужно рассматривать в целом, и тот факт, что подросток проявляет агрессивное поведение, также вызван отсутствием привязанности и участия родителей с детства.

"Все начинается в детском саду, когда ребенок начинает общаться и заводить друзей. Часто в семье ему позволяют делать все что угодно, и, когда он вписывается в общество, он сталкивается с эмоциями страха и гнева. Его желание было проигнорировано. Это нормально, что каждый ребенок ощущает эти условия, но ими нужно управлять, и эта задача возложена на родителей", - сказала Родика Рудей.

Отсутствие общения, ласки и внимания приводит к тому, что, достигнув подросткового возраста, молодой человек хочет проявить себя среди сверстников, он ищет различные методы, чтобы выделиться, и чаще всего он не знает, как выбрать правильный способ.

"Однако, исходя из реалий Республики Молдова, когда многие родители находятся за границей, нельзя пренебрегать ролью учителя или школьного психолога - если они заметят, что у подростка нет друзей, им пренебрегают, у него школьные неудачи, тогда он должен помочь, используя все механизмы, включая уведомление опекуна ребенка", - отметила Родика Рудей.

Около недели назад в Сети появилось видео, на котором группа школьниц подвергает унижениям свою одноклассницу. Инцидент произошел в столичном секторе Чеканы возле одного из супермаркетов. Агрессорами в этой истории оказались девушки в возрасте 13-15 лет. Возбуждено уголовное дело, следствию предстоит собрать показания всех участниц конфликта и выяснить причину нападения и другие обстоятельства.

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