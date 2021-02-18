Исключат ли школьниц, которые издевались над сверстницей в Кишиневе

Управление образованием отреагировало на случай издевательства нескольких школьниц над своей сверстницей. Что предпринято к настоящему моменту для выяснения всех обстоятельств конфликта и его участников, читайте в материале Sputnik.

КИШИНЕВ, 18 фев - Sputnik. Как только в социальных сетях появилось видео с кадрами издевательств четырех школьниц над сверстницей, столичное управление образования провело совместное заседание с управлением по защите детей и управлением полиции, в котором также участвовало руководство учреждений, где учатся школьницы, фигурирующие в этом деле. Об этом рассказал в комментарии радиостудии Sputnik Молдова руководитель Главного управления образования, молодежи и спорта Андрей Павалой.

"Создали рабочую группу для служебного расследования с целью изучения действий руководителей учреждений, а именно были ли приняты все необходимые меры для предотвращения данной ситуации. Рабочая группа предоставит информацию, для того чтобы установить, были ли выявлены какие-либо нарушения", – отметил Павалой в эфире передачи ATITUDINI.

По его словам, в ближайшее время будут приняты меры в отношении агрессоров, но исключать их из учебных заведений не будут.

Детали истории со школьницами, издевавшимися над сверстницей в Кишиневе>>>

"Не может идти речи о подобном решении. Образование обязательно в Молдове до определенного возраста. Поэтому никто не будет исключен", – отметил собеседник.

Инцидент произошел в столичном секторе Чеканы возле одного из супермаркетов. Нападение девушек на свою сверстницу было записано на видео. Агрессорами в этой истории оказались школьницы в возрасте 13-15 лет. Возбуждено три уголовных дела, следствию предстоит собрать показания всех участниц конфликта и выяснить причину нападения и другие обстоятельства.

Как рассказала в комментарии радиостудии Sputnik Молдовы глава отдела по безопасности несовершеннолетних Национального инспектората общественной безопасности Генинспектората полиции МВД Молдовы Алена Драгомецкая, издевательства в отношения жертвы были совершены школьницами трижды.

В связи с этим происшествием полиция напомнила родителям о необходимости внимательно смотреть за своими детьми, чаще вести с ними беседы, а если ребенок может оказаться в опасности, незамедлительно сообщить в полицию.

Напомним, что в социальных сетях появилось видео, на котором группа школьниц унижает свою сверстницу. Пострадавшую били, ставили на колени и заставляли целовать руки.

Как выяснилось, группа этих школьниц не впервые устраивает подобное наказание своим сверстникам. Издевательства над другими подростками также выкладывали в Сеть.

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