Молдавский эпидемиолог: российская вакцина от COVID-19 входит в число лучших

Молдавский эпидемиолог со стажем работы более 50 лет заявил, что у российских специалистов очень большой опыт работы по получению и производству вакцин.

КИШИНЕВ, 18 фев – Sputnik. Российская вакцина "Спутник V" входит в число самых лучших и эффективных. Об этом в комментарии радиостудии Sputnik Молдова заявил эпидемиолог, доктор медицинских наук, глава кафедры эпидемиологии Государственного университета медицины и фармакологии имени Н. Тестемицану Виорел Присэкару.

"Не могу быть против вакцин или говорить, что вакцина плохая. Буду только счастлив, если эти вакцины доставят к нам в страну. Говорю не обо всех 60 типах вакцин, а о тех, которые были предложены Всемирной организацией здравоохранения, – такие как Pfizer из Америки, Moderna, AstraZeneca и даже, я бы сказал, российская вакцина", – сказал собеседник.

Эпидемиолог считает, что Украина не хочет закупать российскую вакцину по политическим причинам. Медик не верит, что речь может идти о качестве препарата.

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"Доказано, что российская вакцина входит в число самых лучших и эффективных вакцин. Смотрите сколько стран ее закупили", – сказал Присэкару.

По его словам, в Молдове до обретения независимости вакцинация проводилась исключительно препаратами российского производства.

"В России очень эффективные центры, у них очень большой опыт работы по получению и производству вакцины", – отметил Присэкару.

Он уточнил, что через полгода-год уже будет понятно, какая вакцина приносит более эффективные результаты, в первую очередь какой из препаратов вызывал меньше всего побочных эффектов.

Ранее Минздрав Молдовы сообщал, что первые партии вакцины от COVID-19 прибудут в Республику Молдова в середине февраля. Это 24 570 доз вакцины Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и 264 000 доз, произведенных Oxford/AstraZeneca. Министерство объявило 30 января, что получено подтверждение доставки вакцины от платформы Covax – количества доз, достаточного для вакцинации 20% населения. Однако позже и. о. главы Минздрава Татьяна Затык заявляла, что число доз препарата, произведенного Oxford/AstraZeneca, составит 156 тысяч. Агентство по лекарствам и медицинским изделиям Молдовы сообщило 16 февраля, что в структуру поданы документы на авторизацию российской вакцины "Спутник-V".

"Спутник V" – первая в мире зарегистрированная вакцина для профилактики COVID-19, разработанная НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи. Она создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. Минздрав РФ зарегистрировал вакцину в середине августа 2020 года. Она предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.

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