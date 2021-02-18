Маршал Семен Тимошенко – дважды освободитель родной Бессарабии

Основным разработчиком одной из самых успешных операций Второй мировой войны – Ясско-Кишиневской – стал маршал Семен Тимошенко. 18 февраля - день рождения этого знаменитого бессарабца.

"Вы, товарищ Тимошенко, уроженец Бессарабии. Вам, как говорится, и карты в руки". Эти слова, сказанные Иосифом Сталиным, можно считать исходной точкой в организации одной из самых успешных стратегических операций Второй мировой войны – Ясско-Кишиневской.

Ее основным разработчиком стал маршал Семен Тимошенко, сыгравший в XX веке ключевую роль в судьбе родного края. 18 февраля – день рождения этого знаменитого бессарабца.

© Sputnik Дважды Герой Советского Союза, маршал Советского Союза Семен Константинович Тимошенко (1895-1970)

Его малая родина – село Орман, ныне носящее название Фурмановка. Во время рождения Тимошенко в 1895 году оно было частью Аккерманского уезда Бессарабской губернии. Сам военачальник рассказывал, что в этом селе после русско-турецкой войны оставались солдаты – гренадеры, уволенные со службы. Родство с ними, видимо, объясняет богатырское сложение маршала.

Семен Константинович был самым младшим (17-м) ребенком в бедной крестьянской семье. Окончив сельскую школу, он трудился батраком. С началом Первой мировой войны Тимошенко призвали в Русскую императорскую армию. Но перед тем как попасть на фронт, он отучился в образцовой Ораниенбаумской пулеметной школе.

Воевал молодой бессарабец отменно. Об этом свидетельствуют три полученные им Георгиевских креста и звание подпрапорщика. Однако незадолго до февральского переворота он едва не попал под трибунал за то, что ударил офицера. Вышел на свободу "хулиган" благодаря революционным событиям.

После румынской оккупации Бессарабии путь на родину для Тимошенко был закрыт, и он вступил в ряды Красной армии, где стал быстро делать успешную карьеру. В 24 года (в 1919 году) он был назначен командиром дивизии в составе формирующейся Первой Конной армии Семена Буденного.

В этом качестве он смог впервые послужить родной Бессарабии. В 1920 году на Украину вторглись польские войска, сумевшие овладеть Киевом. Декларируемое Пилсудским возрождение Польши в границах 1772 года, установление над остальной Украиной марионеточного полякам правительства Петлюры означало окончательное закрепление румынского суверенитета над Бессарабией. В советско-польской войне Бухарест был явно на стороне Варшавы, ведь отсечение Советской России от Днестра прямо соответствовало его геополитическим интересам.

Таким образом, громя поляков на Украине, Тимошенко вносил свой вклад в освобождение малой родины.

В ходе Киевской наступательной операции начала лета 1920 года 6-я кавалерийская дивизия Тимошенко внесла ощутимый вклад в прорыв польской обороны. Бойцы молодого комдива одними из первых применили тактику комбинированного боя в конном и пешем строю при активной поддержке пулеметов и артиллерии. Взламыванию эшелонированной вражеской обороны способствовал отказ от линейных атак в пользу нанесения концентрированных ударов в направлениях прорыва.

© Sputnik / Петр Бернштейн Маршал Советского Союза Герой Советского Союза Семен Константинович Тимошенко

27 июня дивизия Тимошенко в ходе ожесточенных боев заняла Новгород-Волынский. Особый символизм той победе придавало то, что в лобовой сшибке с легендарными польскими уланами верх взяли красные конники. Затем развернулись тяжелые бои за Ровно, и вновь тимошенковцам сопутствовал успех.

В середине августа дивизия Тимошенко находилась на подступах ко Львову и уже готовилась к штурму столицы Галиции. Однако 20 августа Конная армия была переброшена на Варшавское направление. Там ее застало польское контрнаступление, в ходе которого конники Буденного оказались в окружении. Вести боевые действия на направлении главного удара было поручено Тимошенко, с чем самый молодой комдив Конной армии успешно справился. Польский заслон по дороге на восток был прорван, армия смогла выйти из окружения.

Во Львове Тимошенко все же довелось побывать в 1939 году во время похода Красной армии на Западную Украину. К тому времени он уже руководил Киевским особым военным округом.

Через год карьера бывшего бессарабского батрака достигла наивысшей точки. В мае 1940 годаон стал народным комиссаром (министром) обороны СССР. Так уж сложилось, что первейшей задачей, которую ему пришлось решать в этом качестве, стала организация операции по освобождению Бессарабии.

9 июня 1940 года директивой Тимошенко было образовано управление Южного фронта во главе с генералом армии Георгием Жуковым. План операции, которую впоследствии часто называли Прутским походом, разработал начальник штаба Южного фронта генерал-лейтенант Николай Ватутин.

Операция предусматривала нанесение охватывающих ударов через Северную Буковину, а также из района Тирасполя с целью окружения румынских войск в районе Бельцы-Яссы.

Однако в связи с согласием Румынии выполнить советский ультиматум и очистить территорию Пруто-Днестровского междуречья, в действие был введен запасной вариант этого плана.

Ограниченный контингент войск Южного фронта 28 июня вошел на территорию спорного региона и, двигаясь за арьергардом отступавших румын, достиг реки Прут. Продвижение частей РККА осложнялось разливом рек, преодолением минных полей, проволочных заграждений, траншей.

Маршал Тимошенко лично отслеживал и корректировал осуществление этой операции. В 17.30 28 июня старший генерал-адъютант наркома обороны Злобин передал в штаб Южного фронта приказ Тимошенко:

"1. Переправа 9-й армии запаздывает. Переправа плохо организована и грозит срывом.

2. Командарму приказано выслать разведку истребителей на аэродром в Кишинев и Аккерман, после чего посадить там истребительные части.

3. Нарком приказал немедленно разведать со своей стороны аэродром Кишинев и сегодня посадить там авиадесантную бригаду".

Для того чтобы ускорить занятие советскими войсками Придунайского края, была организована высадка двух военно-воздушных бригад. Первое десантирование состоялось 29 июня в районе города Болграда. В течение двух часов из более чем 100 самолетов высадились свыше 1,3 тысячи парашютистов. Они заняли Болград, а в последующие два дня после небольшого боя — порт Рени и город Кагул. 30 июня был высажен новый десант, установивший советский контроль над Измаилом.

Проведенная десантная операция вошла в историю как самое крупное применение советской "крылатой пехоты" в довоенный период. Она подверглась детальному анализу, по итогам которого (в марте 1941 года) началось формирование пяти воздушно-десантных корпусов.

30 июня Семен Тимошенко вместе с секретарем ЦК КП(б)У Никитой Хрущевым посетил Бессарабию. Маршал побывал в Бендерах, Кишиневе, Килие, селах Южной Бессарабии.

Хрущев рассказывал, что в родной Фурмановке Тимошенко удостоился восторженной встречи, устроенной односельчанами. Ему пришлось выступить на импровизированном митинге прямо с крестьянской телеги. Остаток дня и всю ночь Тимошенко провел в общении с многочисленными родственниками.

В следующий раз на малой родине маршал Тимошенко побывал только через 4 года в ходе Ясско-Кишиневской операции.

Летом 1944 года Тимошенко в качестве представителя ставки Верховного главнокомандования координировал действия войск 2-го и 3-го Украинских фронтов, Черноморского флота и Дунайской военной флотилии.

© Sputnik Командующий войсками Киевского военного округа, командарм первого ранга Семен Тимошенко (слева) и I-й секретарь ЦК КП(б) Украины Никита Хрущев на трибуне во время первомайского парада. Киев. Украина.

По воспоминаниям Жукова, представители Ставки назначались из числа наиболее подготовленных военачальников. Они направлялись лишь на те участки фронта, где решались стратегические военные задачи. "Я не помню случая невыполнения рекомендаций представителя Ставки", — говорил Жуков.

На первом же совещании Тимошенко ориентировал командующих 2-го и 3-го Украинских фронтов на подготовку войск к действиям по прорыву хорошо подготовленной обороны гитлеровцев. Для всего личного состава устанавливался четырнадцатичасовой учебный день, особое внимание уделялось командно-штабным и войсковым учениям. Не менее трети учебного времени отводилось на отработку действий в условиях ограниченной видимости.

В ходе разработки Ясско-Кишиневской операции, как и в 1940 году, было принято решение действовать на окружение основных сил противника в Молдавии. Направлением главного удара (в полосе 2-го Украинского фронта) вновь был выбран румынский город Хуши. Это позволяло отсечь и окружить основные силы немецкой группы армий "Южная Украина", стремительно наступать подвижным силам фронта на Бухарест. Третьему Украинскому фронту предстояло наступать с так называемого Кицканского плацдарма, захваченного на правом берегу Днестра (южнее Тирасполя).

© Sputnik / Петр Бернштейн Маршал Советского Союза Семен Константинович Тимошенко

Советское наступление в Бессарабии и Румынии началось 20 августа 1944 года, а через четыре дня было завершено оперативное окружение Кишиневской группировки немцев и румын. В ночь на 24 августа 1944 года, когда в Бухаресте было низложено прогерманское правительство Иона Антонеску, Румыния перестала быть союзницей Германии.

После освобождения Кишинева 25 августа маршал телеграфировал И. В. Сталину:

"Первая основная задача, поставленная Вами 2-му и 3-му Украинским фронтам, выполнена. Немецко-румынские войска разбиты, их остатки в беспорядке бегут за реку Сирет. Главная немецкая кишиневская группировка окружена и уничтожается".

Ясско-Кишиневскую операцию принято рассматривать как пример успешных действий советских войск во время Великой Отечественной войны. Потери Красной армии в ходе нее убитыми, ранеными и пропавшими без вести были в 2 раза ниже, чем у противника. В плен попали свыше 200 тысяч румынских и германских солдат и офицеров.

Сохранились воспоминания очевидцев о Тимошенко в последние дни Ясско-Кишиневской операции. В общении с генералами и офицерами он очень охотно и радостно говорил об освобождении родного края, чувствовалось, что он гордился причастностью к этой победе. Маршал много рассказывал об истории малой родины, о причудливом переплетении культур народов, проживающих здесь.

Пребывать в родных краях Тимошенко довелось недолго, так как уже в ночь на 16 сентября он получил распоряжение Ставки Верховного главнокомандования приступить к координации действий 2-го и 4-го Украинских фронтов в ходе боев за Венгрию.

Имя Семена Константиновича Тимошенко после окончания Отечественной войны было увековечено в названиях улиц ряда населенных пунктов Бессарабии: Кишинева, Измаила, Килии, Рени и, конечно же, родной для него Фурмановки.

В 90-е годы власти Кишинева одними из первых на постсоветском пространстве приступили к "декоммунизации" топонимики и стерли с табличек на одной из основных магистралей города имя красного маршала. Однако в 2007 году под давлением общественности историческая справедливость была восстановлена, именем Семена Тимошенко названа одна из новых улиц молдавской столицы.

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