13:08 18 Февраля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.97
  • USD17.39
  • RUB0.24
  • RON4.30
  • UAH0.62
Поиск
Владимир Плахотнюк

Плахотнюка лишили наивысшей награды в Молдове – "Ордена республики"

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
Получить короткую ссылку
22610
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210218/33682440/plahotniuc-lishili-naivysshey-nagrady-moldova-ordena-respubliki.html

Экс-лидер Демократической партии Молдовы Владимир Плахотнюк остался без "Ордена республики". Соответствующий указ подписала президент страны Майя Санду.

КИШИНЕВ, 18 фев – Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду подписала в четверг указ о лишении экс-лидера Демократической партии "Ордена республики". Об этом глава государства сообщила на своей странице в Facebook.

Decretul de retragere a distincției „Ordinul Republicii” lui Vlad Plahotniuc
© Photo : Facebook / Maia Sandu
Указ президента Молдовы о лишении Владимира Плахотнюка "Ордена республики"
"Сегодня лишила Владимира Плахотнюка награды "Орден республики". Человек, который украл страну, атаковал и ослабил государственные институты и построил авторитарный режим, не может пользоваться государственными наградами", – отметила Санду.

По ее словам, этот знак отличия был предоставлен Плахотнюку с нарушением процедуры и законодательных норм, в частности, Положения о порядке представления к награждению государственными наградами Республики Молдова и вручения этих наград.

Владимир Плахотнюк.
© Photo : Facebook / Vlad Plahotniuc
Выдадут ли Молдове Плахотнюка - мнения экспертов

"Предложение о награждении Плахотнюка поступило со стороны муниципальной организации Демократической партии, что представляет нарушение законодательных норм, поскольку законом политические партии не предусмотрены среди субъектов, которые могут вносить предложения относительно награждения государственными знаками отличия", – отметила президент.

Уголовные дела и розыск Плахотнюка

Экс-глава Демократической партии и неофициальный координатор правящей в Молдове коалиции в 2016-2019 годах Владимир Плахотнюк покинул страну 14 июня 2019 года.

МВД: Заявления политиков могут существенно усложнить поимку и экстрадицию Плахотнюка>>>

Плахотнюк был заочно объявлен в розыск, после того как прокуратура предъявила ему три обвинения: создание и руководство преступной организацией, мошенничество и отмывание денег, совершенное в крупных размерах. 

Владимир Плахотнюк
© Photo : Facebook / Vlad Plahotniuc
Бывший Генпрокурор о том, когда могут арестовать Влада Плахотнюка

Кроме того, в отношении Владимира Плахотнюка возбуждены несколько уголовных дел в России. В частности, ему предъявлены обвинения в организации международного преступного сообщества и незаконном выводе средств за пределы РФ. Также он проходит обвиняемым по статье о покушении на убийство. Плахотнюк был заочно арестован в России.

Как Плахотнюк получил "Орден республики"

Указ о вручении Владимиру Плахотнюку "Ордена республики" подписал 23 июля 2014 года тогдашний президент Николай Тимофти.

Согласно местному законодательству, "Орден республики" – высшая государственная награда. Его вручают за особые заслуги во всех областях деятельности на благо Родины и человечества, подчеркивается в документе.

”Орден республики”
© Photo : Publika
"Орден республики"

Орден изготавливается из серебра и представляет собой слегка выпуклую восьмиконечную позолоченную звезду, образованную пучками расходящихся лучей. Между основными лучами располагаются выпуклые тонкие лучи из серебра. В центре ордена – круг с выступающим позолоченным ободком, в нем находится позолоченное рельефное изображение Государственного герба Молдовы. Фон щита герба - из эмали красного и синего цветов. Диаметр ордена - 45 миллиметров.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Прокуратура получила от властей Турции ответ на запрос об экстрадиции Плахотнюка
Прокуратура пресекла вывод из Молдовы 11 миллионов леев фирмой Плахотнюка


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Мультимедиа
Фото: Уходит эпоха... памяти Андрея Мягкова
Жилищный вопрос: почему Дональда Трампа хотят выселить из “Мар-а-Лаго”
Видео: Жилищный вопрос для экс-президента: почему хотят выселить Дональда Трампа
Число пассажиров общественного транспорта в Молдове в 2020 году резко упало
Число пассажиров общественного транспорта в Молдове резко упало

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться