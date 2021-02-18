Плахотнюка лишили наивысшей награды в Молдове – "Ордена республики"

КИШИНЕВ, 18 фев – Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду подписала в четверг указ о лишении экс-лидера Демократической партии "Ордена республики". Об этом глава государства сообщила на своей странице в Facebook.

© Photo : Facebook / Maia Sandu Указ президента Молдовы о лишении Владимира Плахотнюка "Ордена республики"

"Сегодня лишила Владимира Плахотнюка награды "Орден республики". Человек, который украл страну, атаковал и ослабил государственные институты и построил авторитарный режим, не может пользоваться государственными наградами", – отметила Санду.

По ее словам, этот знак отличия был предоставлен Плахотнюку с нарушением процедуры и законодательных норм, в частности, Положения о порядке представления к награждению государственными наградами Республики Молдова и вручения этих наград.

"Предложение о награждении Плахотнюка поступило со стороны муниципальной организации Демократической партии, что представляет нарушение законодательных норм, поскольку законом политические партии не предусмотрены среди субъектов, которые могут вносить предложения относительно награждения государственными знаками отличия", – отметила президент.

Уголовные дела и розыск Плахотнюка

Экс-глава Демократической партии и неофициальный координатор правящей в Молдове коалиции в 2016-2019 годах Владимир Плахотнюк покинул страну 14 июня 2019 года.

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Плахотнюк был заочно объявлен в розыск, после того как прокуратура предъявила ему три обвинения: создание и руководство преступной организацией, мошенничество и отмывание денег, совершенное в крупных размерах.

Кроме того, в отношении Владимира Плахотнюка возбуждены несколько уголовных дел в России. В частности, ему предъявлены обвинения в организации международного преступного сообщества и незаконном выводе средств за пределы РФ. Также он проходит обвиняемым по статье о покушении на убийство. Плахотнюк был заочно арестован в России.

Как Плахотнюк получил "Орден республики"

Указ о вручении Владимиру Плахотнюку "Ордена республики" подписал 23 июля 2014 года тогдашний президент Николай Тимофти.

Согласно местному законодательству, "Орден республики" – высшая государственная награда. Его вручают за особые заслуги во всех областях деятельности на благо Родины и человечества, подчеркивается в документе.

Орден изготавливается из серебра и представляет собой слегка выпуклую восьмиконечную позолоченную звезду, образованную пучками расходящихся лучей. Между основными лучами располагаются выпуклые тонкие лучи из серебра. В центре ордена – круг с выступающим позолоченным ободком, в нем находится позолоченное рельефное изображение Государственного герба Молдовы. Фон щита герба - из эмали красного и синего цветов. Диаметр ордена - 45 миллиметров.

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