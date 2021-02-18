В Молдове приостановят регулярные пассажирские автоперевозки

Ассоциация работодателей автомобильных перевозчиков сообщает, что в знак протеста на следующей неделе планируется приостановить на один день регулярные пассажирские автоперевозки по всей Молдове, включая частный транспорт (более 50%) в Кишиневе.

КИШИНЕВ, 18 фев – Sputnik. Молдавские транспортные компании, занимающиеся пассажирскими автоперевозками, выразили несогласие с последним решением Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья и объявили о приостановке на один день регулярных рейсов по всей стране.

"Ассоциация работодателей автомобильных перевозчиков сообщает, что в знак протеста против некомпетентности государственных служащих, ответственных за управление пандемическим кризисом, на следующей неделе планируется приостановить на один день регулярные пассажирские перевозки по всей Молдове, включая частный транспорт (более 50%) в Кишиневе", – сказано в сообщении организации.

Это решение, как пояснили в Ассоциации, – реакция на применение штрафов за нарушение пункта 4.4. постановления №45 Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья, и на переговоры, которые прошли в четверг с представителями комиссии, министерств, ответственных за сектора здравоохранения и экономики, а также других госструктур.

"Решение о дне, когда планируется приостановить движение транспорта, будет принято сегодня на заседании Совета Ассоциации работодателей автомобильных перевозчиков, которое состоится 14.00", – сказано в заявлении организации.

Автоперевозчики остались недовольны последним решением Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья. Согласно постановлению, в Молдове продлили чрезвычайное положение в здравоохранении до 15 апреля 2021 года и ввели новые правила для работы общественного транспорта.

Решено ограничить количество пассажиров на железнодорожном и пассажирском транспорте в городском, районном и межрегиональном сообщении до 50% от посадочной способности.

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