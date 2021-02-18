Прокуратура передала в суд дело о 20-миллионном ущербе государству

Пятеро торговцев щебнем при содействии работников Banca de Economii взяли кредит в размере более миллиона евро якобы на покупку томографа.

КИШИНЕВ, 18 фев — Sputnik. Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам объявила о завершении расследования по уголовному делу о нанесении государству ущерба в размере 19,4 миллиона леев.

По делу проходят пять человек, которые занимались сбытом стройматериалов, камня, щебня и песка. В 2010 году году они взяли кредит в Banca de Economii в размере 1,2 миллиона евро, представив заведомо ложный бизнес-план. В нем коммерсанты указали, что собираются потратить кредит на покупку томографа — медицинского оборудования, которое не являлось необходимым для компании, торгующей щебнем.

После того как кредитная заявка была одобрена банком, подельники вывели полученные деньги из страны, чтобы создать впечатление, что якобы покупают томограф. Впоследствии обвиняемые вернули деньги на молдавские банковские счета и использовали их в личных целях.

Таким образом, государству, которое на тот момент владело более 56% акций Banca de Economii, был нанесен значительный ущерб.

В ходе расследования Прокуратура по борьбе с оргпреступностью и особым делам арестовала активы фигурантов дела на сумму более 19 миллионов леев в целях обеспечения возмещения ущерба, причиненного государству их противоправными действиями.

По уголовному делу проходят как формальные руководители фирмы, так и лица, которые управляли ею "из тени". Двое обвиняемых, которые де-факто управляли компанией, ранее были взяты под стражу, однако затем освобождены. Апелляционная палата жалобу прокуроров отклонила. В настоящее время в отношении одного лица применяется домашний арест, остальные находятся под судебным контролем.

Генпрокуратура отмечает, что дело было положено "под сукно" на три года — расследование началось лишь в 2017 году, но статус обвиняемых был присвоен фигурантам лишь в 2020-м. В апреле прошлого года начались активные следственные действия. Сейчас материалы дела, составляющие 40 томов, направлены на рассмотрение в суд.

Обвиняемым грозит до 15 лет лишения свободы. Кроме того, прокуратура принимает меры по привлечению к ответственности работников Banca de Economii, причастных к совершению преступления. Также расследуются противоправные действия других компаний, которые работали аналогичным образом.

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