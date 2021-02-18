Примар Кишинева: некоторые ограничения из-за COVID-19 следует пересмотреть

Столичный градоначальник Ион Чебан заявил, что для него стали сюрпризом некоторые решения из последнего постановления Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья.

КИШИНЕВ, 18 фев – Sputnik. Примар Кишинева Ион Чебан считает, что некоторые решения из последнего постановления Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья следует пересмотреть. Об этом он заявил на пресс-конференции в четверг.

Последнее решение НЧКОЗ

Национальная чрезвычайная комиссия 15 февраля продлила чрезвычайное положение в здравоохранении до 15 апреля. Среди новых ограничений, которые утвердили члены структуры:

деятельность торговых центров в стране остановлена ​​по выходным начиная с 17 февраля 2021 года. С этого же дня ограничена работа коммерческих рынков, которые будут открыты только по вторникам, четвергам и субботам – кроме сельскохозяйственных рынков;

число участников праздничных мероприятий в предприятиях общественного питания сокращается с 50 человек до 20 гостей максимум;

присутствие зрителей внутри кинотеатров по-прежнему запрещено. Также в этот период будет запрещена деятельность ночных клубов и дискотек;

число пассажиров на железнодорожном и пассажирском транспорте в городском, районном и межрегиональном сообщении ограничено – до 50% от посадочной способности.

Некоторые решения НЧКОЗ требуют пересмотра

Чебан заявил, что некоторые решения Национальной чрезвычайной комиссии, по его мнению, возможно, надо пересмотреть. "Это касается деятельности сектора HoReCa (отели, рестораны, кафе), рынков, транспорта и даже, возможно, касается торговых центров", – сказал градоначальник на пресс-конференции в четверг.

Он напомнил, что уже был опыт и применялся подход разного рода и сложности.

"Лично говорил вчера с представителями правительства, высказал позицию местной администрации. Местная администрация не примет решения в этом отношении. Надеюсь, что в ближайшее время мы сможем пересмотреть на местном уровне и на центральном уровне некоторые политики в этом смысле", – отметил примар.

Столичный градоначальник обратил внимание на опыт и всякого рода "эксперименты", которые проводились на протяжении 2020 года. Часть из них, по его мнению, более хорошие, другие — менее.

"В декабре-январе у нас было зафиксировано снижение числа подтвержденных случаев COVID, наблюдалась стабилизация", – сказал Чебан.

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По его словам, сейчас ситуация такая, какая есть. "И мне бы хотелось, чтобы подход был прагматичным и правильным с профессиональной точки зрения, чтобы участвовали как местные, так и зарубежные специалисты, чтобы у нас был четкий анализ того, что происходит, и, возможно, чтобы не принимались поспешные решения", – уточнил примар.

Столичного градоначальника попросили уточнить, какие именно рынки будут работать в Кишиневе только в течение трех дней в неделю.

"Для меня было сюрпризом соответствующее решение. Я очень хочу, настаиваю и говорил в этом смысле с и. о. премьера, и надеюсь, что так и будет впредь, когда такого рода решения принимаются и касаются муниципия Кишинев, где на сегодняшний день проживает треть населения страны – миллион человек, будут приглашаться представители местной власти, которые бы элементарно объяснили, что на территории муниципия нет сельскохозяйственных рынков как таковых", – уточнил примар.

Он отметил, что на территории Кишинева находятся смешанные рынки.

"Поэтому я понимаю, что специалистов много, но давайте советоваться при принятии решений по тому или иному вопросу… На этом этапе примэрия муниципия не будет принимать то или иное решение на территории Кишинева", – подчеркнул Чебан.

На вопрос о том, означает ли это, что рынки в столице продолжат ежедневную работу, градоначальник отметил, что здесь есть законодательная парадигма. "Мы находимся в процессе дискуссий. Попросил на центральном уровне, и я понял, что есть открытость со стороны кабинета и. о. премьер-министра, чтобы вопросы пересмотрели в сроки… Говорили о широкой гамме вопросов, начиная от транспорта, рынков, ТЦ и многое другое", – отметил Чебан.

По его словам, на данном этапе важнее всего обеспечить полностью возможности системы здравоохранения на уровне страны и, в частности, Кишинева. Он напомнил, что на данный момент количество мест в медучреждениях на грани. "Но в то же время мы справились и с другими вызовами – до двух тысяч подтвержденных случаев в день", – сказал примар.

Как быть с транспортом?

Примар попросил муниципальный совет, правительство и парламент начать прямые переговоры с производителями о закупке 100 автобусов для столицы. Такую просьбу градоначальник озвучил в связи с ситуацией по COVID-19 в Кишиневе и введением новых ограничений по числу пассажиров в общественном транспорте, которое не должно превышать 50% от вместимости.

Чебан отметил, что в нынешних условиях местная публичная администрация не может обеспечить соблюдение ограничения, наложенного комиссией, и подчеркнул, что в вопросе с приобретением новых автобусов необходимо продвигаться быстрее.

"Предлагаю комиссии по закупке автобусов, в которую входят члены исполнительной власти и муниципальные советники, инициировать дискуссии. Более того, я даже настаиваю на том, чтобы муниципальные советники из PAS и Платформы DA, которые много шумят в мунсовете, активно участвовали в этом процессе. Также следует учесть, что многие маршрутные микроавтобусы перестали работать из-за наложенных ранее ограничений и штрафов. Такой риск есть и сегодня", – сказал Чебан.

Он подчеркнул, что общественный транспорт – один из основных источников заражения коронавирусом, и заявил о готовности работать по различным формулам, лишь бы как можно скорее доставить в Кишинев новые автобусы.

"Даже несмотря на то, что в этом году мы доставили в Кишинев немало троллейбусов и собираемся пустить на маршрут еще 30, этого недостаточно", – подчеркнул Чебан.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое продлили до 15 апреля 2021 года.

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