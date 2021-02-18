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Пассажирский транспорт

Транспортники объявили, в какой день приостановят работу в знак протеста

© Sputnik / Кирилл Каллиников
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210218/33685618/transportniki-obyavili-v-kakoy-den-priostanovyat-rabotu-v-znak-protesta.html

В Ассоциации работодателей автомобильных перевозчиков сообщили, в какой день на следующей неделе планируется приостановить регулярные пассажирские автоперевозки по всей Молдове.

КИШИНЕВ, 18 фев - Sputnik. Молдавские транспортные компании намерены во вторник, 23 февраля, приостановить свою работу на один день в знак протеста. Об этом сообщили в Ассоциации работодателей автомобильных перевозчиков.

"Мы приносим извинения пассажирам за причиненные неудобства, но повторяем, что у нас нет другого способа бороться с некомпетентностью государственных служащих", – говорится в сообщении ассоциации. 

Общественный транспорт
© Sputnik / Miroslav Rotari
В Молдове приостановят регулярные пассажирские автоперевозки
Таким образом перевозчики выразят несогласие с последним решением Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья. Согласно постановлению, в Молдове продлили чрезвычайное положение в здравоохранении до 15 апреля 2021 года и ввели новые правила для работы общественного транспорта.

Решено ограничить количество пассажиров на железнодорожном и пассажирском транспорте в городском, районном и межрегиональном сообщении до 50% от посадочной способности.

Протест станет реакцией на применение штрафов за нарушение пункта 4.4. постановления №45 и на переговоры, которые прошли в четверг с представителями комиссии, министерств, ответственных за сектора здравоохранения и экономики, а также других госструктур.

Ранее глава Совета Ассоциации работодателей автоперевозчиков Олег Алекса заявил в эфире радиостудии Sputnik Молдова, что если власти не пойдут на встречу транспортникам, то они могут объявить протест на неделю.

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