Транспортники объявили, в какой день приостановят работу в знак протеста

КИШИНЕВ, 18 фев - Sputnik. Молдавские транспортные компании намерены во вторник, 23 февраля, приостановить свою работу на один день в знак протеста. Об этом сообщили в Ассоциации работодателей автомобильных перевозчиков.
"Мы приносим извинения пассажирам за причиненные неудобства, но повторяем, что у нас нет другого способа бороться с некомпетентностью государственных служащих", – говорится в сообщении ассоциации.
Решено ограничить количество пассажиров на железнодорожном и пассажирском транспорте в городском, районном и межрегиональном сообщении до 50% от посадочной способности.
Протест станет реакцией на применение штрафов за нарушение пункта 4.4. постановления №45 и на переговоры, которые прошли в четверг с представителями комиссии, министерств, ответственных за сектора здравоохранения и экономики, а также других госструктур.
Ранее глава Совета Ассоциации работодателей автоперевозчиков Олег Алекса заявил в эфире радиостудии Sputnik Молдова, что если власти не пойдут на встречу транспортникам, то они могут объявить протест на неделю.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>