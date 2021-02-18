17:51 18 Февраля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.97
  • USD17.39
  • RUB0.24
  • RON4.30
  • UAH0.62
Поиск
Кровь для теста на коронавирус.

Свежие данные: в Молдове подтвердилось 1340 новых случаев COVID-19

© Sputnik / Ramil Sitdikov
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (135)
97 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e4/09/15/31753871.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210218/33687256/svezhie-dannye-v-moldove-podtverdilos-novykh-sluchaev-covid-19.html

Общее число документально зарегистрированных эпизодов инфицирования коронавирусом нового типа в стране перевалило за 174 тысячи.

КИШИНЕВ, 18 фев – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 1340 новых случаев инфицирования COVID-19. Об этом сообщили на брифинге Минздрава в четверг.

Полиция.
© Sputnik / Mihai Caraus
Режим ЧП в здравоохранении: за что положен штраф – уточнение полиции

Выявлено шесть эпизодов "импорта" инфекции: два — из Германии и по одному — из Румынии, Испании, Великобритании и Италии. 

Общее число зарегистрированных заражений в стране достигло 174 155.

За минувшие 24 часа проведено 4079 тестов, из них 262 повторно.

За последние сутки COVID-19 заразились 55 медработников: 9 врачей, 36 медсестер и 10 человек вспомогательного персонала.

В крайне тяжелом состоянии находятся 285 пациентов (из них 49 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких). 

По данным Минздрава, за сутки выздоровели 592 человека. Всего вылечившихся на данный момент – 159 931.

Зафиксировано еще 20 летальных исходов, общее число скончавшихся от осложнений на фоне коронавирусной инфекции – 3717.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое продлили до 15 апреля 2021 года.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (135)

По теме

Новый штамм коронавируса обнаружен в десяти странах
Какого цвета "реальный" коронавирус: что говорит наука
Токарчук: ожидать ли "молдавскую мутацию" коронавируса


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Мультимедиа
Фото: Уходит эпоха... памяти Андрея Мягкова
Жилищный вопрос: почему Дональда Трампа хотят выселить из “Мар-а-Лаго”
Видео: Жилищный вопрос для экс-президента: почему хотят выселить Дональда Трампа
Число пассажиров общественного транспорта в Молдове в 2020 году резко упало
Число пассажиров общественного транспорта в Молдове резко упало

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться