Свежие данные: в Молдове подтвердилось 1340 новых случаев COVID-19

Общее число документально зарегистрированных эпизодов инфицирования коронавирусом нового типа в стране перевалило за 174 тысячи.

КИШИНЕВ, 18 фев – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 1340 новых случаев инфицирования COVID-19. Об этом сообщили на брифинге Минздрава в четверг.

Выявлено шесть эпизодов "импорта" инфекции: два — из Германии и по одному — из Румынии, Испании, Великобритании и Италии.

Общее число зарегистрированных заражений в стране достигло 174 155.

За минувшие 24 часа проведено 4079 тестов, из них 262 повторно.

За последние сутки COVID-19 заразились 55 медработников: 9 врачей, 36 медсестер и 10 человек вспомогательного персонала.

В крайне тяжелом состоянии находятся 285 пациентов (из них 49 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких).

По данным Минздрава, за сутки выздоровели 592 человека. Всего вылечившихся на данный момент – 159 931.

Зафиксировано еще 20 летальных исходов, общее число скончавшихся от осложнений на фоне коронавирусной инфекции – 3717.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое продлили до 15 апреля 2021 года.

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