Видео: Что сделали пограничники с конфискованными контрабандными котятами 

КИШИНЕВ, 18 фев – Sputnik. Молдавские пограничники в непосредственной близости от трассы Одесса - Рени обнаружили и задержали мужчину с тремя коробками, в которых находились 17 породистых котят. Об этом сообщили в пресс-службе Пограничной полиции Молдовы.
"Пограничные полицейские через стационарную систему наблюдения заметили в направлении Паланка – Удобное подозрительного мужчину. В определенный момент к нему подъехало транспортное средство, откуда он забрал три ящика. Информацию об этом сразу же передали мобильному патрулю отделения Пограничной полиции, дежурившему на указанном участке", – сообщили в Погранполиции.
По предварительным данным, речь идет о 30-летнем жителе Приднестровского региона. На допросе он сообщил, что встретился со своим братом, у которого забрал 17 породистых котят, чтобы потом продать их.
Составлен протокол. Для расследования всех обстоятельств материалы дела и пушистую контрабанду передали сотрудникам Таможенной службы. Однако затем было принято решение вернуть котят фигуранту дела.
"Как у нас, так и у таможенников нет условий для содержания этих котят. Поэтому до принятия какого-то решения по этому делу оставили животных человеку, которого обнаружили с этими котятами и который намеревался провезти их незаконно. Расследованием занимается Таможенная служба", – сообщили Sputnik в Погранполиции.
По словам источника, на момент разбирательств котята должны находиться у задержанного.
К слову, это не первый случай "мимишной" контрабанды – несколько лет назад пограничники пресекли попытку незаконного провоза порядка 100 утят.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>