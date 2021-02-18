Видео: Что сделали пограничники с конфискованными контрабандными котятами 

Спецоперация на молдавской границе с участием 17 котят. Человек, незаконно перевозивший живой груз, планировал продать пушистиков, но вмешались пограничники. Что произошло, читайте в материале Sputnik Молдова.

КИШИНЕВ, 18 фев – Sputnik. Молдавские пограничники в непосредственной близости от трассы Одесса - Рени обнаружили и задержали мужчину с тремя коробками, в которых находились 17 породистых котят. Об этом сообщили в пресс-службе Пограничной полиции Молдовы.

"Пограничные полицейские через стационарную систему наблюдения заметили в направлении Паланка – Удобное подозрительного мужчину. В определенный момент к нему подъехало транспортное средство, откуда он забрал три ящика. Информацию об этом сразу же передали мобильному патрулю отделения Пограничной полиции, дежурившему на указанном участке", – сообщили в Погранполиции.

По предварительным данным, речь идет о 30-летнем жителе Приднестровского региона. На допросе он сообщил, что встретился со своим братом, у которого забрал 17 породистых котят, чтобы потом продать их.

Составлен протокол. Для расследования всех обстоятельств материалы дела и пушистую контрабанду передали сотрудникам Таможенной службы. Однако затем было принято решение вернуть котят фигуранту дела.

"Как у нас, так и у таможенников нет условий для содержания этих котят. Поэтому до принятия какого-то решения по этому делу оставили животных человеку, которого обнаружили с этими котятами и который намеревался провезти их незаконно. Расследованием занимается Таможенная служба", – сообщили Sputnik в Погранполиции.

По словам источника, на момент разбирательств котята должны находиться у задержанного.

К слову, это не первый случай "мимишной" контрабанды – несколько лет назад пограничники пресекли попытку незаконного провоза порядка 100 утят.

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