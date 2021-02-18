Крали миллионы евро с банковских карт — в Молдове разгромлена опасная банда

Около 80 жителей Молдовы использовали банковские карты, на которые поступали деньги, украденные со счетов в европейских странах.

КИШИНЕВ, 18 фев — Sputnik. В Молдове была выявлена и уничтожена преступная группировка международного масштаба, члены которой подозреваются в причастности к воровству средств с банковских карт и отмыванию денег в особо крупном размере. Один из членов банды был задержан на территории нашей страны, сообщает Генеральный инспекторат полиции.

Согласно материалам уголовного дела, возбужденного в июне 2020 года, преступники открыли десятки счетов в разных банках Молдовы, на которых аккумулировались средства, переведенные с помощью онлайн-банкинга. Выявлены около 80 граждан Молдовы, которые заводили на свое имя по три-четыре банковские карты с целью получения переводов.

В течение 2018-2020 годов на счета этих лиц поступило около 6,5 миллиона евро из ряда европейских стран, средства были украдены с банковских счетов с помощью фишинга, вредоносных программ и выманивания персональных данных.

Деньги, которые поступали на "коллекторские" банковские счета в Молдове, выводились наличными в день перевода другими членами организованной преступной группы через банкоматы Румынии, Словакии и Великобритании.

Прокуроры и сотрудники полиции продолжают следственные действия совместно с правоохранительными органами других европейских государств.

Согласно действующему законодательству, лицам, виновным в совершении таких преступлений, грозит до 10 лет лишения свободы.

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