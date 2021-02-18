Как, когда и сколько: Приднестровье готовится к приему вакцин от COVID-19

ТИРАСПОЛЬ, 18 фев — Sputnik. В Приднестровье поступят вакцины трех разных производителей: Pfizer, Moderna, а также "Спутник V". Однако пока точно не известно, в какое время и в каком количестве. Есть лишь предварительные данные, которыми поделилась со Sputnik Молдова заместитель главного врача Республиканского центра гигиены и эпидемиологии Инна Палади.

Сколько доз получит Приднестровье?

По словам медика, первая партия, которая должна поступить в очень ограниченном количестве из Молдовы, - это вакцина Pfizer.

"На начальном этапе будут вакцинироваться медработники, которые трудятся в пульмонологии, ковидных госпиталях, то есть те, кто находится на первой линии в борьбе с коронавирусной инфекцией", — говорит Палади.

Пока в Приднестровье точно не знают, когда будет поставлена вакцина и каково будет ее точное количество.

"Согласно договоренности с молдавскими коллегами, к нам будет поступать ровно 10% от того, что поставят в Молдову. Вакцина может идти частями, и не поступит полностью в первый же транш. Точное количество не озвучивают, только в таком формате. Известно, что 10% будет выделено для приднестровцев", — рассказывает эпидемиолог.

Подобные условия поставки вакцины касаются на только Pfizer, но и любой другой вакцины, которая будет поступать в Молдову. Однако, по словам Палади, к хранению вакцины Pfizer предъявляются самые жесткие требования.

Еще в декабре 2020 года лидер региона Вадим Красносельский сообщал о договоренности относительно поставки в Приднестровье вакцины Спутник V. Тогда речь шла о 30 тысячах доз. Когда они будут доставлены в Приднестровье - также неизвестно.

Где хранить?

Перевозка и хранение вакцины Pfizer возможны только при минус семидесяти градусах. Иммуногенность вакцины должна соблюдаться от производителя до потребителя, для этого на всей протяженности этой цепи должен выдерживаться температурный режим.

"Вакцина будет доставлена в город Кишинев, откуда мы будем получать небольшими партиями для того, чтобы в течение пяти дней ее использовать", — говорит специалист.

Как рассказывает Палади, приднестровские власти собираются приобрести необходимое для длительного хранения вакцины оборудование, пока такого в регионе нет.

"На сегодняшний день решается вопрос о приобретении такого холодового оборудования и для нашего региона. Будем закупать ввиду того, что данная кампания по иммунизации против коронавирусной инфекции будет длительной, она будет проводиться поэтапно и не в течение одного-двух месяцев", — объясняет Палади.

На заседании Оперативного штаба Приднестровья по противодействию пандемии 18 февраля также говорили о перспективах проведения в Приднестровье вакцинации населения от COVID-19 и готовности республики к запуску этого механизма.

Как отмечается в сообщении по итогам заседания, самый важный обсуждавшийся вопрос — наличие холодильного оборудования, необходимого для хранения вакцины.

"Стоимость одного низкотемпературного морозильника (для хранения вакцины Pfizer — прим. ред.) — от 5600 до 6200 евро. Он вмещает 86 упаковок вакцины (83850 доз)", — говорится в сообщении оперштаба.

Глава Приднестровья Вадим Красносельский поручил правительству региона проработать вопрос приобретения одного такого холодильника.

"Что касается вакцин "Спутник V" и "Moderna", то они не так требовательны к температурному режиму. Для хранения достаточно обеспечения минус 18 — минус 25 градусов. Подходящие камеры есть во всех центрах гигиены республики: семь единиц по 200 литров. Кроме того, в центрах гигиены и 108 прививочных кабинетах установлены более высокотемпературные холодильники, которые позволят сохранять вскрытые упаковки до момента использования вакцины", — отмечается в пресс-релизе.

Как врачи готовятся к вакцинации

Как сообщили Sputnik в Республиканском центре гигиены и эпидемиологии, в конечном счете в Приднестровье планируют охватить кампанией по вакцинации до 60% общего населения региона.

"Исходя из переговоров получается, что Pfizer в скором времени поступит, ожидается, что в конце февраля-начале марта", — говорит Инна Палади.

В начале февраля в Приднестровье начата работа по сбору данных о тех, кто готов вакцинироваться добровольно. Как рассказывает Палади, в регионе проводится огромная работа для того, чтобы подготовиться к моменту, когда прибудет вакцина.

"Мы готовимся к этому с очень высокими требованиям. Собираем списки тех, кто подлежит вакцинации в первую очередь и тех, кто будет вакцинироваться на добровольной основе. Тут нужно все спланировать. Обязательно нужно введение двух доз", — рассказывает медик.

По словам приднестровского эпидемиолога, врачи к вакцинации готовы - все делается для того, чтобы в регионе все было готово к прибытию вакцины.

Отметим, 17 февраля власти Молдовы согласовали со специалистами из Приднестровья детали по транспортировке и распределению вакцины против COVID-19 на левом берегу Днестра, установлению механизма отчетности и регистрации вакцинированных лиц и мониторинга побочных реакций. Об этом сообщает министерство здравоохранения.

Минздрав Молдовы сообщал, что первые партии вакцины от COVID-19 прибудут в Республику Молдова в середине февраля. Это 24 570 доз вакцины Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и 264 000 доз, произведенных Oxford/AstraZeneca. Министерство объявило 30 января, что получено подтверждение доставки вакцины от платформы COVAX — количества доз, достаточного для вакцинации 20% населения. Однако позже в Минздраве Sputnik заявили, что число доз препарата, произведенного Oxford/AstraZeneca, составит 156 тысяч. На вопрос о том, когда заявленные вакцины доставят в республику, в ведомстве отметили - до конца февраля.

В Агентство по лекарствам и медицинским изделиям Молдовы поданы документы на авторизацию российской вакцины "Спутник-V". Там рассматриваются документы вакцин от COVID-19 производства Pfizer-BioNTech, AstraZeneca и Moderna, которые включены в программу COVAX.

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