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Вода в кране

Отдельно с каждым: Apa-Canal призывает заключить договор напрямую

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210218/33690254/otdelno-s-kazhdym-apa-canal-prizyvaet-zaklyuchit-dogovor-napryamuyu.html

Кишиневский водоканал призывает горожан заключить индивидуальные договора на поставку воды или пользование услугами канализации.

КИШИНЕВ, 18 фев – Sputnik. Примэрия Кишинева сообщает, что столичный водоканал начал процесс заключения прямых договоров с собственниками квартир. Таким образом, жители города могут запросить прямой контракт на поставку услуг водоснабжения и канализации. 

Заявки, поданные потребителями, будут рассмотрены оператором, и после совокупного выполнения требований законодательства будут заключены прямые договоры.

Заявка должна содержать: стандартное заявление с приложением копии документа, удостоверяющего личность, копию свидетельства о праве собственности или другого документа, подтверждающего право собственности на помещение, являющееся объектом соответствующего места потребления.

Водомер
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Каждому собственнику квартиры, а также администраторам многоквартирных домов необходимо подготовить комплект документов, необходимых для заключения прямых договоров предоставить их в кишиневский Apa-Canal Chisinau по адресу: ул. Албишоара 38. Документы принимаются с понедельника по четверг -  с 08.00 до 17.00, в пятницу -  с 08.00 до 15.45. 

Согласно положениям Закона о публичной услуге водоснабжения и канализации, в многоквартирных жилых домах, "в которых договоры о предоставлении публичной услуги водоснабжения и канализации заключены с управляющим многоквартирного жилого дома, фактурирование этой услуги осуществляется на основании утвержденных тарифов на предоставление этой услуги в многоквартирном жилом доме и объема воды, зарегистрированного общим счетчиком, установленным на водопроводном вводе многоквартирного жилого дома, с распределением в полном объеме зарегистрированного объема воды по квартирам". 

Если же предоставление публичной услуги водоснабжения и канализации в многоквартирных жилых домахосуществляется "на основании договоров, заключенных между оператором и каждым собственником/квартиросъемщиком в отдельности, фактурирование услуги осуществляется на основании показаний индивидуальных водомеров, установленных в квартирах, и утвержденных тарифов на предоставление этой услуги в квартирах".

Кишиневская мэрия уточняет, что в течение 2020 года было подано 3880 заявок на заключение договоров на оказание услуг коммунального водоснабжения и канализации. Также прямые договоры заключены с 2358 собственниками квартир из 55 жилых домов.

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