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Как будут выплачивать пенсии по возрасту в 2021 году

© CC0 / Pixabay / beejees
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210219/33692459/kak-budut-vyplachivat-pensii-po-vozrastu-v-2021-godu.html

Для получения полной пенсии трудовой стаж для женщин должен быть не менее 32 лет, а для мужчин – 34 года.

КИШИНЕВ, 19 фев - Sputnik. Заместитель начальника Главного управления по пенсиям и пособиям Национальной кассы социального страхования Ольга Михэеш объяснила, на каких условиях возможно получение полной пенсии в 2021 году.

По ее словам, трудовой стаж для такой пенсии для женщин составляет 32 года, а для мужчин – 34 года.

Деньги
© Sputnik / Mihai Caraus
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Для получения неполной пенсии как мужчинам, так и женщинам требуется минимум 15 лет службы.

"Эти годы могут быть с отчислениями, но бывают также периоды, когда человек не может платить социальные взносы государству. Таким образом, период уплаты взносов также включает период ухода за ребенком до трех лет, период прохождения срочной или сокращенной военной службы, работу по контракту, период получения пособия по безработице", – пояснила Михэеш.

Как уточнила собеседница, учитывается и период получения высшего образования, и период ухода за ребенком с тяжелыми формами инвалидности до 18 лет.

Согласно новым положениям, для лиц, отработавших период уплаты взносов в особых условиях труда, требуется не менее 10 полных лет стажа, стандартный пенсионный возраст снижен и теперь будет составлять от 5 до 9 лет и 6 месяцев.

Напомним, что ранее возраст выхода на пенсию как для женщин, так и для мужчин составлял 63 года. В конце 2020 года парламент проголосовал за снижение пенсионного возраста.

С 1 января 2021 года пенсионный возраст для женщин составляет 57 лет, для мужчин - 62 года.

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