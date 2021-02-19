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Медицинские маски, сшитые студентками

Более строгие ограничения в Молдове: что думают эксперты о новых требованиях

© Sputnik / Максим Богодвид
Общество
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Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (144)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210219/33695028/bolee-strogie-ogranicheniya-v-moldove-chto-dumayut-eksperty-o-novykh-trebovaniyakh.html

Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья ввела новые ограничения для предотвращения распространения коронавируса.

КИШИНЕВ, 19 фев – Sputnik. Ограничения крайне необходимы для того, чтобы остановить распространение COVID-19, но они должны быть рациональными и аргументированными. Такого мнения придерживается доктор медицинских наук Виорел Присэкару.

Примар Кишинева Ион Чебан
© Sputnik / Yana Zaharova
Примар Кишинева: некоторые ограничения из-за COVID-19 следует пересмотреть

По его словам, в странах, где изначально ввели более жесткие ограничения, эпидемиологическая ситуация стала более благоприятной, а в Молдове – с каждым днем ​​становится все более тревожной.

"Противоэпидемиологические меры необходимы в условиях нашей страны. Это не шутки. Люди страдают, мы теряем медицинские кадры, экономика стоит на месте. К примеру, в Великобритании – одном из самых пострадавших государств – ввели крайне жесткие ограничения, и сейчас ситуация там значительно улучшилась. От ограничений есть эффект", – сказал Присэкару в эфире радиостудии Sputnik Молдова.

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Однако каждое решение о введении определенных ограничений должно быть рациональным и аргументированным, считает специалист. Присэкару привел в качестве примера ограничение деятельности коммерческих рынков, которые будут открыты только по вторникам, четвергам и субботам, за исключением сельскохозяйственных базаров.

"Когда устанавливается какой-то строгий график, то необходимо отдавать отчет, что именно в эти часы будет наблюдаться самый большой наплыв людей. Здесь, как говорится, палка о двух концах: с одной стороны – вводим некоторые ограничения, а с другой – не решаем проблему по снижению скоплений на закрытых площадках", – добавил Присэкару.

Последнее решение об ограничениях в Молдове

Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья 15 февраля продлила чрезвычайное положение в здравоохранении до середины апреля. Среди новых ограничений, которые утвердили члены структуры:

  • деятельность торговых центров в стране остановлена ​​по выходным начиная с 17 февраля 2021 года. С этого же дня ограничена работа коммерческих рынков, которые будут открыты только по вторникам, четвергам и субботам, – кроме сельскохозяйственных рынков;
  • число участников праздничных мероприятий в предприятиях общественного питания сокращается с 50 человек до 20 гостей максимум;
  • присутствие зрителей внутри кинотеатров по-прежнему запрещено. Также в этот период будет запрещена деятельность ночных клубов и дискотек;
  • число пассажиров на железнодорожном и пассажирском транспорте в городском, районном и межрегиональном сообщении ограничено – до 50% от посадочной способности. 
    Пассажирский транспорт
    © Sputnik / Кирилл Каллиников
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Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

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С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое продлили до 15 апреля 2021 года.

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Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (144)

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