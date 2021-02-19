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Медицинский работник. Архивоное фото

Головатюк: многие сотрудники посольства Молдовы в России привились от COVID-19

© Sputnik / Viktor Tolochko
Общество
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Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (146)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210219/33696304/golovatyuk-mnogie-sotrudniki-posolstva-moldovy-russia-privilis-covid-19.html

Глава молдавской дипмиссии в России рассказал Sputnik, что в посольстве соблюдаются все необходимые меры противоэпидемиологической безопасности.

КИШИНЕВ, 19 фев – Sputnik. МИД России предложил иностранным дипломатам привиться от COVID-19. Сотрудники посольства Молдовы в РФ, которые изъявили желание и были допущены к вакцинации, сделали прививки. Об этом в комментарии Sputnik заявил посол Молдовы в России Владимир Головатюк.

"Во-первых, вакцинироваться или нет – это дело каждого человека. Во-вторых, действительно МИД России предложил дипломатическим миссиям, аккредитованным в Москве, вакцинироваться от COVID-19. Подтверждаю, что те сотрудники посольства, которые изъявили желание и были допущены к вакцинации, сделали прививки. Могу сказать, что это значительная часть", – сказал дипломат.

По его словам, Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы было уведомлено об этом факте.

Вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак).
© Sputnik / Илья Питалев
МИД России предложил иностранным дипломатам привиться от COVID-19

Посол отметил, что все сотрудники молдавской дипмиссии соблюдают меры противоэпидемиологической безопасности. Речь идет о масках и санитайзерах, а все посетители дипмиссии проходят необходимую санитарную обработку.

"Таким образом, риск инфицирования сотрудников посольства минимален", – подчеркнул Головатюк.

Российский МИД разослал всем посольствам, аккредитованным в стране, приглашения на вакцинацию.

"(Такая. — Прим. ред.) практика <...> распространена во многих государствах, и она вполне объяснима — успешная борьба с эпидемией требует, насколько возможно, широкого охвата всех людей, находящихся в стране", — уточнили в ведомстве.

Там напомнили, что российскую вакцину разрешили более чем в 25 странах, и выразили уверенность, что последовательная прививочная кампания — общая задача всего мирового сообщества.

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Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (146)

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