Министр образования рассказала, как будет проходить БАК в 2021 году

В министерстве считают, что в экзаменационный процесс необходимо внести коррективы, чтобы облегчить задачу для выпускников, вынужденных учиться дистанционно.

КИШИНЕВ, 19 фев - Sputnik. И. о. министра образования Лилия Поголша заявила, что для выпускников 12-х классов в этом году будут проведены экзамены на степень бакалавра, и в настоящее время идет подготовка предварительного тестирования учащихся.

"Мы приложим все усилия и проведем все необходимые мероприятия для организации экзаменов на степень бакалавра. Недавно я подписала приказ об организации предварительного тестирования в рамках подготовки к БАК, а также о предварительном тестировании для начальных и средних классов. В тестировании примут участие около шести тысяч учащихся из 160-170 школ. С помощью этого теста мы хотим оценить уровень знаний учащихся по сравнению с 2019 годом", — сказала Поголша в эфире одного из телеканалов.

Министр образования утверждает, что онлайн-обучение продемонстрировало свою эффективность, однако все равно не может заменить традиционное.

"Учащиеся, которым предстоит сдавать экзамены, находятся в более сложном положении, чем их сверстники в 2019 году. Проанализировав предварительные тесты, мы решим, есть ли возможность скорректировать экзаменационный контент к экзаменам 2021 года", — подчеркнула Поголша.

Глава министерства не исключает, что такие же меры будут приняты и для учащихся 4-х - 9-х классов.

"Мы должны принять во внимание сложную ситуацию, в которой оказались учащиеся и преподаватели, и адаптировать проведение экзаменов к этому положению. Ранее это произошло и в Румынии, и других странах, и здесь Молдова не станет исключением", — добавила она.

Ранее Министерство образования, труда и социальной защиты опубликовало график проведения экзаменов на степень бакалавра 2021 года, которые пройдут с 4 по 22 июня. Первый тест по румынскому языку и литературе для старшеклассников, обучающихся на языке, отличном от государственного, состоится 4 июня.

Далее, 8 июня, пройдет экзамен по языку обучения, а через три дня, 11 июня, — по иностранному языку. Экзамены по истории румын и всеобщей истории, математике, искусству и физической культуре запланированы на 15 июня. Затем, 18 июня, состоится экзамен по выбранному учениками предмету (география, физика, химия, биология, математика, история румын и всеобщая история, информатика). Заключительный тест пройдет 22 июня — по родному языку для старшеклассников, обучающихся на болгарском, гагаузском или украинском.

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