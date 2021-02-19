Протесты в Гагаузии: рынки и магазины продолжат работать в прежнем режиме

Комрат, 19 фев – Sputnik, Максим Топал. Решение Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья о введении частичного локдауна вызвало крайнее недовольство среди работников рынков и магазинов в Гагаузии. Продавцы рынков говорят, что трехдневная рабочая неделя не позволяет им содержать семьи и платить налоги.
Утром в пятницу они вышли на протест перед зданием региональных властей в Комрате. Люди возмущены тем, что работать им разрешили лишь 3 дня в неделю, но и добраться на работу без опозданий тоже нельзя – общественный транспорт теперь может вместить вдвое меньше пассажиров, чем раньше.
"Почему в Кишиневе были закрыты не все рынки? Почему они могут работать, а мы – нет?" – говорит одна из работников рынка.
На встречу с людьми пришли примар Комрата Сергей Анастасов и председатель региональной чрезвычайной комиссии общественного здоровья Иван Колиогло. Градоначальник заявил, что уже сегодня утром "дал команду открыть ворота всех рынков".
"Я вам обещаю, если сегодня хоть где-то не будет работать хоть один рынок, я издаю распоряжение, и с завтрашнего дня все рынки у нас будут работать", – заявил примар.
Власти Гагаузии также не согласны с локдауном, вводимым на национальном уровне.
"Я так же, как и вы, против закрытия рынков. Нами уже принято решение обратиться в Национальную комиссию по общественному здоровью с ходатайством об отмене ограничений. Все рынки должны работать. И мы надеемся, что сегодня наше ходатайство будет рассмотрено", – заявил Иван Колиогло.
Через час после этой стихийной акции протеста в Комрате началось заседание муниципального совета. Первым пунктом повестки дня стал дополнительный вопрос, оговаривающий деятельность рынков.
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