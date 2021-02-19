Президент Молдовы рассказала, когда в страну поступит вакцина от COVID-19

Глава государства проинформировала, когда в республику поступит вакцина от коронавируса через платформу COVAX, а также каковы перспективы доставки вакцины, которую Молдове обещала Румыния.

КИШИНЕВ, 19 фев – Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду сообщила, что вакцина от COVID-19 через платформу COVAX поступит в республику до конца февраля.

"Через платформу COVAX можем обеспечить 20% наших потребностей. Речь идет о бесплатной поставке. После чего через COVAX сможем закупить препараты по льготным ценам. Изначально нас проинформировали, что первая вакцина поступит в страну в середине февраля, а затем в COVAX сообщили, что препарат прибудет в конце февраля. Есть вещи, которые, мы, к сожалению, не контролируем", – сказала Санду.

По его словам, официальный Кишинев надеется, что до конца февраля поступит первая вакцины через эту платформу COVAX.

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"Что касается помощи от Румынии. Проблема с производителями, потому что необходимо специальное соглашение со стороны производителей, чтобы Румыния могла сделать это пожертвование. Обсуждаем как минимум с тремя производителями", – отметила президент.

По ее словам, пока еще не подтверждены все документы со стороны этих производителей. "Дискуссии ведутся с производителями. Проблема не в Кишиневе и не в Бухаресте. На международном уровне ведутся жаркие обсуждения между некоторыми производителями и странами, у которых есть и подписанные контракты, но они пока еще не выполнены, потому что нет достаточных объемов этих вакцин", – сказала Санду.

Министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску сообщил, что переговоры ведутся переговоры как с производителями, так и с Европейской комиссией.

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"Есть серия договоров, которые необходимо заключить – трехсторонний, двусторонний. Все эти аспекты будут уточнены, надеюсь, как можно быстрее", – отметил Ауреску.

По его словам, в конце января в Молдове находились специалисты Минздрава Румынии для проведения подготовительных дискуссий в том числе по тем вопросам, которые входят пакет по поставке вакцин, а также для того, чтобы поделиться опытом Румынии, касающегося применения плана вакцинации.

"Надеемся, что в ближайшее время сможем начать поставку вакцины в Молдову", – добавил Ауреску.

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Ранее Минздрав Молдовы сообщал, что первые партии вакцины от COVID-19 прибудут в Республику Молдова в середине февраля. Это 24 570 доз вакцины Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и 264 000 доз, произведенных Oxford/AstraZeneca. Министерство объявило 30 января, что получено подтверждение доставки вакцины от платформы Covax – количества доз, достаточного для вакцинации 20% населения. Однако позже и. о. главы Минздрава Татьяна Затык заявляла, что число доз препарата, произведенного Oxford/AstraZeneca, составит 156 тысяч. Агентство по лекарствам и медицинским изделиям Молдовы сообщило 16 февраля, что в структуру поданы документы на авторизацию российской вакцины "Спутник-V".

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