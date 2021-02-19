Продлена регистрация на поступление в российские вузы: подробности

Молдавским абитуриентам дают дополнительный шанс поступить в один из российских вузов. Прием заявок для конкурса продлили до середины марта.

КИШИНЕВ, 19 фев - Sputnik. Продлена кампания по приему граждан Молдовы на бюджетное обучение в российских вузах в 2021-2022 учебном году по квоте правительства России. Об этом сообщили на официальном сайте представительства Россотрудничества в Молдове.

"Регистрация продлена до 14 марта 2021 года включительно", - уточнили в Россотрудничестве.

Прием заявок и документов осуществляется через специализированную информационную систему. Желающим принять участие в конкурсном отборе необходимо зарегистрироваться в данной системе, заполнить заявление-анкету и загрузить в личный кабинет необходимые документы. С их перечнем можно ознакомиться в приложении.

Отбор проходит в два этапа.

Первый проводит представительство Россотрудничества в Молдове в форме отборочных испытаний (тестирования) для поступления после сдачи бакалавра и в форме конкурса портфолио - для кандидатов в магистратуру, ординатуру и аспирантуру. По результатам испытаний формируется список кандидатов в соответствии с выделенной квотой.

Отборочные испытания для кандидатов на бакалавриат и специалитет состоятся в онлайн-формате в период с 3 по 15 марта. Информация о графике тестирования будет размещена дополнительно.

Второй этап отбора проводится российскими вузами.

Ознакомиться с возможностями образовательных организаций Российской Федерации по приему иностранных граждан в рамках квоты можно на портале.

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