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Возобновление очного обучения в вузах

Продлена регистрация на поступление в российские вузы: подробности

© Sputnik / Илья Наймушин
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210219/33697260/prodlena-registratsiya-na-postuplenie-v-rossiyskie-vuzy-podrobnosti.html

Молдавским абитуриентам дают дополнительный шанс поступить в один из российских вузов. Прием заявок для конкурса продлили до середины марта.

КИШИНЕВ, 19 фев - Sputnik. Продлена кампания по приему граждан Молдовы на бюджетное обучение в российских вузах в 2021-2022 учебном году по квоте правительства России. Об этом сообщили на официальном сайте представительства Россотрудничества в Молдове. 

"Регистрация продлена до 14 марта 2021 года включительно", - уточнили в Россотрудничестве. 

Прием заявок и документов осуществляется через специализированную информационную систему. Желающим принять участие в конкурсном отборе необходимо зарегистрироваться в данной системе, заполнить заявление-анкету и загрузить в личный кабинет необходимые документы. С их перечнем можно ознакомиться в приложении.

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Квота на бесплатное обучение в вузах России: кандидатам из Молдовы на заметку

Отбор проходит в два этапа.

Первый проводит представительство Россотрудничества в Молдове в форме отборочных испытаний (тестирования) для поступления после сдачи бакалавра и в форме конкурса портфолио - для кандидатов в магистратуру, ординатуру и аспирантуру. По результатам испытаний формируется список кандидатов в соответствии с выделенной квотой.

Отборочные испытания для кандидатов на бакалавриат и специалитет состоятся в онлайн-формате в период с 3 по 15 марта. Информация о графике тестирования будет размещена дополнительно.

Второй этап отбора проводится российскими вузами.

Ознакомиться с возможностями образовательных организаций Российской Федерации по приему иностранных граждан в рамках квоты можно на портале. 

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