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Примар Кишинева Ион Чебан

Ион Чебан: эпидситуация в Кишиневе не радует, но у нас есть резервы

© Sputnik / Yana Zaharova
Общество
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Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (151)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210219/33697844/ion-cheban-epidsituatsiya-v-chisinau-ne-raduet-no-u-nas-est-rezervy.html

Мэр сообщил: несмотря на рост новых выявленных случаев COVID-19, обстановка в системе здравоохранения в столице находится под контролем.

КИШИНЕВ, 19 фев — Sputnik. Эпидемиологическая ситуация в Кишиневе не радует, но врачи готовы к ситуации, а муниципальные власти делают все возможное, чтобы обеспечить функциональность системы здравоохранения в столице. Об этом заявил мэр Кишинева Ион Чебан после встречи с директорами лечебных учреждений города.

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Глава столичной администрации заявил, что в больницах Кишинева есть существенные резервы, которые позволят дополнительно нарастить число коек для больных COVID-19.

"Мы делаем то, что можем, при этом очень многое зависит от решений, которые принимают центральные власти. Однако  невозможно трансформировать больницы, такие как больница Святой Троицы или больница Георге Палади, полностью в госпитали для лечения пациентов с коронавирусом. Лечебные учреждения должны продолжать и лечение пациентов с другими болезнями", — сказал Чебан журналистам.

Ранее он заявил, что некоторые решения Национальной чрезвычайной комиссии, вероятно, надо пересмотреть. "Это касается деятельности сектора HoReCa (отели, рестораны, кафе), рынков, транспорта и даже, возможно, касается торговых центров", – сказал градоначальник на пресс-конференции в четверг.

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Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (151)

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Теги:
коронавирус


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