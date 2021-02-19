Ион Чебан: эпидситуация в Кишиневе не радует, но у нас есть резервы

Мэр сообщил: несмотря на рост новых выявленных случаев COVID-19, обстановка в системе здравоохранения в столице находится под контролем.

КИШИНЕВ, 19 фев — Sputnik. Эпидемиологическая ситуация в Кишиневе не радует, но врачи готовы к ситуации, а муниципальные власти делают все возможное, чтобы обеспечить функциональность системы здравоохранения в столице. Об этом заявил мэр Кишинева Ион Чебан после встречи с директорами лечебных учреждений города.

Глава столичной администрации заявил, что в больницах Кишинева есть существенные резервы, которые позволят дополнительно нарастить число коек для больных COVID-19.

"Мы делаем то, что можем, при этом очень многое зависит от решений, которые принимают центральные власти. Однако невозможно трансформировать больницы, такие как больница Святой Троицы или больница Георге Палади, полностью в госпитали для лечения пациентов с коронавирусом. Лечебные учреждения должны продолжать и лечение пациентов с другими болезнями", — сказал Чебан журналистам.

Ранее он заявил, что некоторые решения Национальной чрезвычайной комиссии, вероятно, надо пересмотреть. "Это касается деятельности сектора HoReCa (отели, рестораны, кафе), рынков, транспорта и даже, возможно, касается торговых центров", – сказал градоначальник на пресс-конференции в четверг.

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