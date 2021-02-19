В Минздраве рассказали, как в Молдове организуют процесс вакцинации

В Минздраве показали схемы маршрутов доставки вакцины от коронавируса в республику, а также рассказали, как будут обеспечиваться условия хранения препаратов.

КИШИНЕВ, 19 фев – Sputnik. Процесс вакцинации от COVID-19 в Молдове будет проходить в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения для снижения заболеваемости и смертности от коронавируса. Делать это будут путем обеспечения и своевременного введения безопасных и эффективных вакцин жителям страны в соответствии с Национальным планом по иммунизации и указом Минздрава №93. Об этом сообщили в пресс-службе министерства в пятницу.

"Руководители общественных, ведомственных и частных медицинских учреждений несут ответственность за планирование, получение и управление запасами вакцин, мониторинг побочных эффектов, регистрацию и предоставление данных о вакцинах от COVID-19", – отметили в Минздраве.

В ведомстве уточнили, что при министерстве сформирован координационный совет по иммунизации от COVID-19. Он будет обеспечивать координацию и наблюдение за процессом иммунизации.

Условия доставки, хранения и использования вакцины

Таким образом, прием вакцины от COVID-19 будет осуществляться Национальным агентством общественного здравоохранения через воздушную или наземную границу. Национальный склад вакцин обеспечит хранение препаратов в соответствии с инструкциями к вакцине при температуре от -60 до -90 градусов по Цельсию; -20 и +2 +8.

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Вакцину, которая хранится при температуре -60 -90 градусов по Цельсию, доставят в Нацагентство общественного здоровья сразу из аэропорта. Затем ее распределят в зависимости от необходимости по 10 региональным центрам общественного здоровья. Транспортировка будет проводиться в термоконтейнерах, которые обеспечат требуемую для хранения температуру. Из региональных центров препараты также будут перевозить в термоконтейнерах, но с поддержанием температуры +2 +8. Сначала их доставят в территориальные центры общественного здоровья, а затем - непосредственно в медучреждения.

"После размораживания вакцину нельзя повторно заморозить и можно хранить при температуре от +2 до +8. Ее необходимо использовать максимум в течение 120 часов (5 дней)", – сказано в тексте указа, опубликованного на сайте Минздраве.

Что касается вакцины, температура хранения которой составляет -20 градусов, то ее также доставят до региональных и территориальных центров общественного здоровья в термоконтейнерах, обеспечивающих требуемые условия хранения. По медучреждениям их развезут уже в контейнерах с поддержанием температуры +2 +8.

"После размораживания вакцину нельзя повторно заморозить и можно хранить при температуре от +2 до +8. Ее необходимо использовать максимум в течение 30 дней, а флакон, из которого уже была взята хотя бы одна доза, – в течение шести часов", – сказано в документе.

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Вакцину, которая хранится при температуре +2 +8, будут перевозить до медучреждений также в термоконтейнерах с поддержанием требуемой температуры.

В республиканских, муниципальных, районных, ведомственных больницах, районных центрах общественного здоровья, территориальных медицинских ассоциациях, университетской клинике первичной медико-санитарной помощи Университета медицины и фармакологии имени Н. Тестемицану будут организованы пункты вакцинации в зависимости от числа людей, которым необходимо сделать прививку, и доступности препаратов.

Этапы вакцинации в Молдове

На первом этапе прививки сделают сотрудникам реанимационных отделений, отделений интенсивной терапии, отделений для лечения пациентов с COVID-19. Затем будут вакцинированы медработники первичной медпомощи, догоспитальных учреждений, больниц, стоматологических клиник, аптек, служб диализа, переливания крови и трансплантации, врачи-ординаторы, школьники и студенты с медицинским профилем, а также персонал Национального агентства общественного здоровья.

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На втором этапе прививки начнут делать людям в возрасте старше 60 лет и с хроническими заболеваниями (группа повышенного риска), сотрудникам структур по обеспечению общественного порядка, обороне и государственной безопасности, в том числе посольств, парламента, администрации президента, министерств и подведомственных структур, профсоюзных организаций, местных публичных администраций, работникам тюремной системы, сотрудникам сектора образования, работникам социальных служб.

На третьем этапе планируется провести вакцинацию всего остального населения.

Какую вакцину ждут в стране?

Ранее Минздрав Молдовы сообщал, что первые партии вакцины от COVID-19 прибудут в Республику Молдова в середине февраля. Это 24 570 доз вакцины Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и 264 000 доз, произведенных Oxford/AstraZeneca. Министерство объявило 30 января, что получено подтверждение доставки вакцины от платформы COVAX – количества доз, достаточного для вакцинации 20% населения. Однако позже и. о. главы Минздрава Татьяна Затык заявляла, что число доз препарата, произведенного Oxford/AstraZeneca, составит 156 тысяч. Агентство по лекарствам и медицинским изделиям Молдовы сообщило 16 февраля, что в структуру поданы документы на авторизацию российской вакцины "Спутник-V".

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Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября 2020 года в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое продлили до 15 апреля 2021 года.

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