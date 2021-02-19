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Свежие данные: в Молдове подтвердилось 1028 новых случаев COVID-19

© Sputnik / Владимир Астапкович
Общество
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Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (151)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210219/33698455/svezhie-dannye-v-moldove-podtverdilos--novykh-sluchaev-covid-19.html

Общее число документально зарегистрированных эпизодов инфицирования коронавирусом нового типа в стране перевалило за 175 тысяч.

КИШИНЕВ, 19 фев – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 1028 новых случаев инфицирования COVID-19. Об этом сообщили на брифинге Минздрава в пятницу.

Полиция.
© Sputnik / Mihai Caraus
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Выявлено восемь эпизодов "импорта" инфекции: три — из Румынии, два — из Франции и по одному — из Германии, Великобритании и Ирландии. 

Общее число зарегистрированных заражений в стране достигло 175 183.

За минувшие 24 часа проведен 3731 тест, из них 356 повторно.

За последние сутки COVID-19 заразились 57 медработников: 25 врачей, 22 медсестры и 10 человек вспомогательного персонала.

В крайне тяжелом состоянии находятся 296 пациентов (из них 52 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких). 

По данным Минздрава, за сутки выздоровели 688 человек. Всего вылечившихся на данный момент –  160 619.

Зафиксировано еще 22 летальных исхода, общее число скончавшихся от осложнений на фоне коронавирусной инфекции – 3739.

Среди скончавшихся - Елена Руссу, ассистент в отделе интенсивной терапии районной больницы Чадыр-Лунги, она проработала в системе здравоохранения более 30 лет. Также умер Ион Лунгу - терапевт районной больницы Кантемира. 

За время пандемии в Молдове скончались 85 медработников. 

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое продлили до 15 апреля 2021 года.

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Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (151)

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