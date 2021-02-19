Железнодорожники Окницы пригрозили перекрыть движение поездов

Работники госпредприятия заявили, что если им не выплатят зарплату до 22 февраля, то они будут вынуждены перейти к акциям протеста.

КИШИНЕВ, 19 фев — Sputnik. Железнодорожники Окницы собираются полностью остановить движение поездов, если до 22 февраля им не выплатят долги по зарплате.

Телеграмму с таким сообщением представители забастовщиков отправили директору "Железной дороги Молдовы" Андриану Ончану.

В начале февраля Ончану сообщил Sputnik Moldova, что компания задолжала своим сотрудникам зарплаты за ноябрь и декабрь прошлого года.

"Мы пытались держать ситуацию с заработной платой под контролем, но, когда начались аресты банковских счетов, мы уже ничего не могли сделать и платили зарплату с опозданием. Мы постараемся заплатить им. Мы планируем продавать металлолом, оборудование, которые мы не используем, у нас есть и другие проекты, которые могли бы принести некоторую прибыль", - сказал директор ЖДМ.

Ранее, 5 января, сотрудники Окницкого узла также вышли на акцию протеста с требованием погашения долгов по зарплате.

На конец 2020 года кредиторская задолженность государственного предприятия "Молдавская железная дорога" составила 459,4 миллиона леев, а долг по зарплате — 35,5 миллиона леев. Плохое финансовое положение ЖДМ связано не только с тем, что ранее компания неэффективно управлялась, но и с резким снижением объема грузовых и пассажирских перевозок из-за пандемии COVID-19.

В конце января эта тема обсуждалась на заседании парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам. Тогда был одобрен проект решения о создании Специальной комиссии по анализу экономического и финансового положения ЖДМ и результатов деятельности железнодорожной транспортной отрасли в период 2010-2020 годов.

На госпредприятии "Железная дорога Молдовы" работают около 6800 сотрудников.

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