Железнодорожники Окницы пригрозили перекрыть движение поездов

КИШИНЕВ, 19 фев — Sputnik. Железнодорожники Окницы собираются полностью остановить движение поездов, если до 22 февраля им не выплатят долги по зарплате.
Телеграмму с таким сообщением представители забастовщиков отправили директору "Железной дороги Молдовы" Андриану Ончану.
В начале февраля Ончану сообщил Sputnik Moldova, что компания задолжала своим сотрудникам зарплаты за ноябрь и декабрь прошлого года.
"Мы пытались держать ситуацию с заработной платой под контролем, но, когда начались аресты банковских счетов, мы уже ничего не могли сделать и платили зарплату с опозданием. Мы постараемся заплатить им. Мы планируем продавать металлолом, оборудование, которые мы не используем, у нас есть и другие проекты, которые могли бы принести некоторую прибыль", - сказал директор ЖДМ.
Ранее, 5 января, сотрудники Окницкого узла также вышли на акцию протеста с требованием погашения долгов по зарплате.
На конец 2020 года кредиторская задолженность государственного предприятия "Молдавская железная дорога" составила 459,4 миллиона леев, а долг по зарплате — 35,5 миллиона леев. Плохое финансовое положение ЖДМ связано не только с тем, что ранее компания неэффективно управлялась, но и с резким снижением объема грузовых и пассажирских перевозок из-за пандемии COVID-19.
В конце января эта тема обсуждалась на заседании парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам. Тогда был одобрен проект решения о создании Специальной комиссии по анализу экономического и финансового положения ЖДМ и результатов деятельности железнодорожной транспортной отрасли в период 2010-2020 годов.
На госпредприятии "Железная дорога Молдовы" работают около 6800 сотрудников.
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