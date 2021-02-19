Чебан: земля больше не продается из-под полы, мэрия получает миллионы

Генеральный примар Кишинева рассказал об итогах очередного земельного аукциона, который состоялся в столице.

КИШИНЕВ, 19 фев — Sputnik. В Кишиневе состоялся первый в этом году земельный аукцион "с молотка" по купле-продаже земли в муниципии. По итогам аукциона городская казна пополнилась на 34,5 миллиона леев, сообщил мэр столицы Ион Чебан.

"Я рад, что нам это удалось, и продажа земли больше не ведется скрытно, "под столом", — написал градоначальник в социальных сетях.

В пятницу на аукцион было выставлено 15 земельных участков площадью от 0,01 до 0,29 гектара различного назначения: строительство или обслуживание существующего объекта (для собственников прилегающих земель), индивидуальные жилые дома, производственно-складская база, многоквартирные дома. Начальная цена участков земли составила от 150 тысяч до 4 миллионов леев.

По четырем выставленным лотам не было зарегистрировано участников, а последние два были определены путем прямых переговоров, поскольку был зарегистрирован только один участник.

Самый дорогой участок, проданный на аукционе, стоил 15 миллионов леев при начальной цене в 4 миллиона леев. Его площадь составляет 0,2915 гектара, он предназначен для строительства многоквартирного дома.

В 2020 году муниципалитет продал на земельном аукционе "с молотка" 15 земельных участков на застроенной территории муниципалитета на общую сумму 43,41 миллиона леев.

Градоначальник заметил, что за прошедшие годы мэрия потеряла тысячи гектаров земли. Он задался вопросом, куда раньше уходили деньги. По оценкам экспертов, речь идет о миллиардах леев - как в стране, так и за рубежом.

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