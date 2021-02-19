Санду побеседовала онлайн с главой ВОЗ: когда в Молдову поступит вакцина

Президент Молдовы поблагодарила Всемирную организацию здравоохранения за помощь в получении вакцины для нашей страны.

КИШИНЕВ, 19 фев - Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду провела видеоконференцию с главой регионального офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Европе Хансом Клюге. Об этом сообщается на официальной странице Санду в Facebook.

© Photo : Preşedinţia Republicii Moldova Майя Санду в ходе онлайн- встречи с главой ВОЗ

"Мы обратились в ВОЗ за помощью в переговорах с производителями вакцины от коронавируса для достижения выгодной цены и получению препарата через платформу COVAX. Также представитель ВОЗ подтвердил, что первая партия вакцины через платформу COVAX прибудет в Республику Молдова в конце этого месяца", - говорится в сообщении Санду.

Санду отметила, что поблагодарил представителя ВОЗ за участие организации в мерах борьбы с пандемией COVID-19 и подчеркнула необходимость скорейшего получения Молдовой вакцины.

Напомним, вакцина от коронавируса будет предоставлена Молдове для 20% населения страны. В первую очередь иммунизацию пройдут медработники.

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