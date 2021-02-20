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Бюст А. С. Пушкина в городском парке Кишинева

Фото: Два исторических парка Кишинева ждут перемен: что задумали в мэрии

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210220/33706239/dva-istoricheskikh-parka-Kishineva-zhdut-izmeneniya-chto-zadumali-v-merii.html

Муниципальные власти намерены взяться за модернизацию двух главных парков в центре столицы. Как ранее заявлял кишиневский градоначальник, капитальный ремонт этих двух зеленых зон начнется лишь когда наведут порядок в других скверах города.

КИШИНЕВ, 20 фев - Sputnik. Примар Кишинева Ион Чебан заявил о желании модернизировать два главных исторических парка в центре города. Об этом столичный градоначальник написал в социальных сетях.

 "Обсудили с группой экспертов и запуск открытого конкурса архитектурного творчества на лучшую концепцию благоустройства общественного парка Штефана чел Маре и сквера у Кафедрального собора. Будет организовано несколько раундов дискуссий по этой теме. Хотим услышать мнения всех экспертов в этой области. Нам важно найти компромисс", - написал Чебан. 

Он уточнил, что примэрия Кишинева является бенефициаром этого конкурса, а Издательский Дом DAS, который помогает в этом процессе, - организатором.

Конкурс пройдет в два этапа, он будет публичным, и в нем смогут принять участие жители Молдовы.

Цель конкурса - выбрать лучшую концепцию для сохранения в оптимальных условиях зон, являющихся уникальным биотопом в городской среде, и для возрождения их в социальном и функциональном аспектах путем повышения привлекательности созданных ландшафтов.

Сквер у Кафедрального Собора и общественный парк Штефана чел Маре представляют собой архитектурные памятники, находящиеся под охраной государства.

Историческая справка 

Городской сад  Штефана чел Маре - старейший из парков столицы Молдовы. Он был заложен в 1818 году. Как известно из исторических сведений, в этом парке любил отдыхать русский поэт Александр Пушкин, прибывший в ссылку в Кишинев осенью 1820 года. В 1949 году парк назвали в честь поэта, такое наименование городской сад сохранял весь советский период. 

  • Статуя льва в парке Штефана чел Маре, Кишинев
    Статуя льва в парке Штефана чел Маре, Кишинев
    © Sputnik / Сергей Цуркану
  • Памятник Штефану Великому в Кишиневе, межвоенный период
    Памятник Штефану Великому в Кишиневе, межвоенный период
    © Photo : blog.oldchisinau.com : blog.oldchisinau.com
  • Фонтан в парке культуры и отдыха имени Пушкина в Кишиневе.
    Фонтан в парке культуры и отдыха имени Пушкина в Кишиневе.
    © Sputnik / Борис Бабанов
  • Парк Пушкина
    Парк Пушкина
    © Sputnik / Miroslav Rotari
  • Немецкая аэросъёмка 1944 года. В Городском Саду видны множество павильонов выставки.
    Немецкая аэросъёмка 1944 года. В Городском Саду видны множество павильонов выставки.
    © Photo : oldchisinau.com
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© Sputnik / Сергей Цуркану
Статуя льва в парке Штефана чел Маре, Кишинев

Сквер у Кафедрального собора организовали одновременно с постройкой центрального архитектурного памятника города — Собора Рождества Христова, строительство которого завершилось в 1836 году. Перед сквером находится памятник архитектуры XIX века - Арка Победы. 

Scuarul catedralei - 1877
© Photo : oldchisinau.com
Сквер у кафедрального собора в конце XIX века

Сквер претерпевал множество реконструкций — длительное время парк был огорожен, в нем несколько лет работал городок аттракционов, был разбит фонтан. В сквере строились и сносились различные павильоны и проводились самые разные мероприятия, от конкурсов детских рисунков на асфальте до фестивалей. 

Соборный парк, Кишинев 1880 год
© Photo : oldchisinau.com
Соборный парк, Кишинев, 1880 год

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