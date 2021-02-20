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Грусть, тоска, депрессия

Влияние COVID-19 на нервную систему: почему возникает тревога

© Fotolia / Beeboys
Общество
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Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (156)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210220/33706765/vliyanie-covid-19-na-nervnuyu-sistemu-pochemu-voznikaet-trevoga.html

В какой степени COVID-19 атакует нервную систему и каковы последствия этого вируса для психоэмоционального состояния человека? Ответы на эти вопросы дал врач Юрий Кушнир.

КИШИНЕВ, 20 фев - Sputnik. Некоторые пациенты, переболевшие COVID-19, особенно те, кто перенес более тяжелую форму заболевания, признались, что после лечения у них начались панические атаки. Врач общей практики Юрие Кушнир заявил в эфире радиостудии Sputnik Молдова, что у этих симптомов есть объяснение.

Мужчина в депрессии, фото из архива
© CC BY-SA 2.0 / HAMZA BUTT / Depression
Специалист рассказала, почему происходят панические атаки

"Не только COVID, но и любое заболевание атакует наш организм и, что не менее важно, нервную систему в целом. Возникающий в случае коронавируса страх – реакция самозащиты организма, а если с этим чувством не получается справиться, оно переходит в фобию. В дальнейшем она может трансформироваться в панические атаки", – подчеркнул специалист.

Как рассказал Кушнир, на данные момент ученые установили, что столь сильное влияние коронавируса на нервную систему возникает примерно у 1% переболевших, однако его практика показывает, что таковых более 5%.

"Происходят странные вещи, на которые медицина не имеет ответа. Можно сказать, пациенты испытывают сильные внутренние переживания, но также влияние на них оказывают и социальные, и финансовые факторы. Человек вынужден изолировать себя, при этом он боится потерять работу. Это серьезный стресс для каждого", – пояснил Кушнир. 

Фармацевт в защитной респираторной маске.
© AFP 2020 / Miguel Medina
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Врач полагает, что таким пациентам всегда нужно оказать психологическую помощь, ведь нередко у них могут возникнуть суицидальные мысли или развиться депрессия. После излечения от болезни, как рассказал медик, ощущение слабости у людей не пропадает из-за сильного удара, который коронавирус наносит организму.

В такие периоды, как считает Кушнир, многие люди склонны переживать, что у них появились другие заболевания - все это лишь усугубляет стрессовое состояние. 

По мнению собеседника Sputnik, справиться с негативным последствием инфекции COVID-19 поможет общее укрепление иммунитета всеми доступными способами. 

Кушнир уверен, что положительный эффект может появиться также после приема отваров самых простых известных трав - ромашки, валерьяны и других. Но в случае, если состояние пациента крайне тяжелое, следует обратиться к специалисту. 

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Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (156)

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