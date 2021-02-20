Районы в Молдове, которые наиболее пострадали от COVID-19

Эпидемиологи объяснили, почему в некоторых районах Молдовы случаев инфицирования коронавирусом меньше, а в других – больше.

КИШИНЕВ, 20 фев – Sputnik. Согласно официальным данным, Кишинев возглавляет своеобразный топ по количеству случаев COVID-19 среди административно-территориальных единиц Молдовы. В столице с начала пандемии всего зарегистрировано свыше 73 тысяч эпизодов инфицирования. Тогда как в районах Басарабяска, Вулканешты и Дубоссары этот показатель не достигл предела в тысячу случаев.

© Sputnik / Vadim Rusu Число случаев COVID-19 по административно-территориальным единицам Молдовы

Число случаев инфицирования COVID-19 в каждом районе зависит от численности населения, а также от других важных факторов. Об этом в комментарии Sputnik Молдова рассказал глава управления эпидемиологического надзора за гриппом и респираторными заболеваниями Национального агентства общественного здоровья Штефан Георгицэ.

"Есть много факторов, которые на это влияют. К примеру, в Кишиневе плотность населения больше, миграция выше, здесь общественный транспорт используется больше, чем в других населенных пунктах. Если брать учебные заведения столицы, то они загружены, а в селах или районах не так много учащихся. Поэтому многое также зависит от мобильности населения", – отметил Георгицэ.

По словам эпидемиолога, с 8 по 14 февраля 2021 года количество заражений COVID-19 увеличилось почти на 18% по сравнению с предыдущей неделей. В то же время и число смертей увеличилось почти на 3%, а выздоровевших сократилось почти на 2%. Специалист утверждает, что после того периода, когда в стране наблюдался спад инфицирования вирусом, люди расслабились и перестали соблюдать правила, установленные властями. Это могло бы объяснить такой рост подтвержденных случаев за последние дни.

"Ночные клубы, кафе, рестораны полные, торговые центры по вечерам и в выходные дни переполнены. Многие используют торговые центры не как точку, где можно сделать покупки, а как зону отдыха. Не соблюдаются меры защиты", – отметил специалист.

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По его словам, еще одна проблема, которая наблюдается в настоящий момент, – это запоздалое обращение к врачу. Именно по этой причине увеличилось число пациентов с COVID-19 в тяжелом состоянии. Георгицэ считает, что пренебрежение защитными средствами может привести к серьезным последствиям. По его словам, каждый человек должен понимать, что нужно соблюдать введенные меры, потому что опасность еще не исчезла.

"Есть также бессимптомные больные, которые вообще не знают, что инфицированы, но представляют опасность для окружающих. Тем более, что многие не соблюдают правила защиты. За последнюю неделю также увеличилось количество случаев и в образовательных учреждениях. В то же время наблюдается рост инфицирования в пригородах Кишинева. Многие работают в столице и утром приезжают в город, а вечером едут домой. Свою роль сыграл и переполненный транспорт", – пояснил эпидемиолог.

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По последним данным, в настоящее время больше всего от коронавируса страдают люди в возрасте от 60 до 69 лет. На эту возрастную группу приходится и большая часть летальных исходов. При этом, согласно Минздраву, чаще всего COVID-19 обнаруживают у женщин.

Как отметил Георгицэ, в текущем сезоне не было выявлено ни одного случая заболевания гриппом. Это, по его мнению, может объясняться тем, что из-за пандемии люди вынуждены носить маски, таким образом, они защищены не только от COVID-19, но и от сезонного гриппа, который также может привести к серьезным последствиям.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября 2020 года в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое продлили до 15 апреля 2021 года.

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