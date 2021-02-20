Одну из больниц Кишинева ждут изменения: примар рассказал подробности

Столичный градоначальник сообщил об увеличении количества мест отделения интенсивной терапии в одной из столичных больниц.

КИШИНЕВ, 20 фев — Sputnik. В муниципальной клинической больнице "Святая Троица" в Кишиневе создано с нуля новое отделение реанимации и интенсивной терапии на 14 мест. Об этом сообщил в субботу примар столицы Ион Чебан на своей странице в Facebook.

По его словам, на открытие нового отделения из муниципального бюджета было выделено порядка шести миллионов леев. Градоначальник пояснил, что эти деньги планируется использовать на ремонт в строгом соответствии с международными стандартами в этой сфере.

"Необходимость создания этого критически важного для муниципальной медицинской системы подразделения возникла с началом пандемии COVID-19, так как медицинское учреждение, помимо высококвалифицированных услуг, которые оно оказывает больным с различным диагнозами, также лечит 250 пациентов с коронавирусом", – отметил Чебан.

Он обратил внимание на то, что финансовые средства на медицинское оборудование и устройства (мониторы, аппараты для анестезии, многофункциональные кровати и другое), часть из которых уже закуплена, были предоставлены Министерством здравоохранения, труда и социальной защиты, а также внешними партнерами.

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"Таким образом, после открытия нового отделения общее количество мест в специализированных палатах данного профиля больницы "Святая Троица" составит 68, а это значит, что это медучреждение с наибольшей вместимостью. Ремонт в отделении реанимации и интенсивной терапии был начат в декабре 2020 года и должен быть завершен в апреле этого года", – уточнил примар.

Директор больницы "Святая Троица" Олег Круду заявил, что необходимость в этой реорганизации была еще до пандемии.

"Проект был предусмотрен еще пару лет назад. Больница до входа в пандемию располагала 18 койко-местами интенсивной терапии, сейчас – 54, из которых большая часть адаптированы к нынешним условиям организации пространства", – сказал Круду.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

Ранее глава столичной администрации заявил, что эпидемиологическая ситуация в Кишиневе не радует, но врачи к ней готовы, а муниципальные власти делают все возможное, чтобы обеспечить функциональность системы здравоохранения в муниципии.

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября 2020 года в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое продлили до 15 апреля 2021 года.

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