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Пенсионер

Пересмотр пенсии по возрасту в Молдове в 2021 году: что надо знать

© Sputnik / Evghenii Panasenco
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210220/33707641/peresmotr-pensii-po-vozrastu-v-moldove-v-2021-godu-chto-nado-znat.html

В Национальной кассе социального страхования рассказали, как проходит процесс пересмотра пенсии по возрасту.

КИШИНЕВ, 20 фев — Sputnik. С 1 января нынешнего года подано 23 732 заявления о пересмотре пенсии по возрасту на основании стажа, наработанного после назначения этой выплаты. Такие данные приводит Национальная касса социального страхования Молдовы.

"С 1 января 2021 года пересматриваются пенсии по возрасту для граждан, право которых на получение пенсии признали после 1 января 1999 года, и которые после выхода на заслуженный отдых наработали страховой стаж продолжительностью от 7 до 10 лет", – напомнили в структуре.

Иллюстративное фото
© CC0 / Pixabay / beejees
Как будут выплачивать пенсии по возрасту в 2021 году
Размер пенсии после пересмотра зависит от продолжительности периода взносов и размера застрахованного дохода.

"Из общего количества поданных заявлений территориальными подразделениями Национальной кассы социального страхования на 18.02.2021 рассмотрено и принято 17 298 тысяч решений, что составляет 73% от общего числа поданных заявлений", – уточнили в структуре.

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Заявление о пересмотре пенсии можно подать в электронном виде на сайте Национальной кассы социального страхования, кликнув на баннер e-Cerere Reexaminare pensie, или на бумажном носителе в территориальной кассе соцстраха.

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