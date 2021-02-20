Неожиданный поворот в деле сына Владимира Филата: что решили в Великобритании

Банковские счета в Лондоне сына экс-премьера Молдовы Владимира Филата опустеют. Деньги будут направлены на внедрение проектов на благо граждан Молдовы.

КИШИНЕВ, 20 фев - Sputnik. Находящиеся на банковских счетах в Великобритании деньги сына бывшего премьер-министра Молдовы Владимира Филата Луки будут переведены молдавским властям. Размер средств составляет 456 068 фунтов стерлингов. Деньги будут использованы на внедрение проектов, соответствующих интересам граждан РМ. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел и европейской интеграции Молдовы.

В рамках беседы исполняющего обязанности премьера Аурелиу Чокоя и посла Великобритании в республике Стивена Фишера дипломат сообщил о решении Лондона перевести в Молдову 456 068 фунтов стерлингов – средств, удержанных с банковских счетов, принадлежащих гражданину Молдовы Луке Филату.

"Возврат указанной суммы в соответствии с положениями Конвенции ООН против коррупции будет произведен соответствующим властям республики для проектов на благо граждан", – отметили в МИДЕИ.

Чокой поприветствовал решение британских властей. Далее необходимо согласовать точный механизм, с помощью которого эти средства должны быть переведены в Молдову.

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