11:31 20 Февраля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.07
  • USD17.46
  • RUB0.24
  • RON4.32
  • UAH0.63
Поиск
Владимир Филат

Неожиданный поворот в деле сына Владимира Филата: что решили в Великобритании

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
Получить короткую ссылку
28020
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210220/33707962/neozhidannyy-povorot-v-dele-syna-vladimira-filata-chto-reshili-v-great-britain.html

Банковские счета в Лондоне сына экс-премьера Молдовы Владимира Филата опустеют. Деньги будут направлены на внедрение проектов на благо граждан Молдовы.

КИШИНЕВ, 20 фев - Sputnik. Находящиеся на банковских счетах в Великобритании деньги сына бывшего премьер-министра Молдовы Владимира Филата Луки будут переведены молдавским властям. Размер средств составляет 456 068 фунтов стерлингов. Деньги будут использованы на внедрение проектов, соответствующих интересам граждан РМ. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел и европейской интеграции Молдовы.

В рамках беседы исполняющего обязанности премьера Аурелиу Чокоя и посла Великобритании в республике Стивена Фишера дипломат сообщил о решении Лондона перевести в Молдову 456 068 фунтов стерлингов – средств, удержанных с банковских счетов, принадлежащих гражданину Молдовы Луке Филату.

"Возврат указанной суммы в соответствии с положениями Конвенции ООН против коррупции будет произведен соответствующим властям республики для проектов на благо граждан", – отметили в МИДЕИ.

Чокой поприветствовал решение британских властей. Далее необходимо согласовать точный механизм, с помощью которого эти средства должны быть переведены в Молдову.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Жук: вдохнет ли Филат жизнь в ЛДПМ


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Мультимедиа
Будет зима, говорили они. Будет весело, говорили они. Маленький мопс в комбинезоне на заснеженной лестнице.
Фото: 15 животных, которым зима порядком надоела
Как на Украине разрушаются старинные дворцы и усадьбы
Видео: Памятники забвению - как на Украине разрушаются старинные усадьбы
Урожайная статистика Молдовы
Сельскохозяйственные потери Молдовы: урожай-2020

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться