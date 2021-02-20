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Медицинский работник

Данные Минздрава: сколько новых случаев COVID-19 подтвердилось в стране

© Photo : Facebook / Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova / PETKOGLO SERGEY
Общество
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Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (158)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210220/33710385/dannye-minzdrava-skolko-novykh-sluchaev-covid-19-podtverdilos-v-strane.html

Общее число документально зарегистрированных эпизодов инфицирования коронавирусом нового типа в стране превысило 176 тысяч.

КИШИНЕВ, 20 фев – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 1062 новых случая инфицирования COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава в субботу.

Медицинский работник
© Photo : Facebook / Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova / PETKOGLO SERGEY
В Молдове продлено ЧП в здравоохранении: введены новые ограничения

Выявлен один эпизод "импорта" инфекции – из Украины.

Общее число зарегистрированных заражений в стране достигло 176 245.

За минувшие 24 часа проведено 4202 теста, при этом повторно — 282.

За последние сутки COVID-19 подтвердился у 44 медработников: 10 врачей, 23 медсестер и 11 человек вспомогательного персонала.

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В крайне тяжелом состоянии находятся 292 пациента (из них 49 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких). 

Полиция.
© Sputnik / Mihai Caraus
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По данным Минздрава, за сутки выздоровел 601 человек. Всего вылечившихся на данный момент — 161 220.

Зафиксирован еще 21 летальный исход, общее число скончавшихся от осложнений на фоне коронавирусной инфекции — 3760.

"Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты выражает соболезнования семье, близким и коллегам в связи со смертью врача-хирурга Георгия Гузуна. Ему был 61 год. Он работал в районной больнице Флорешт. Его перевели на лечение в Институт скорой помощи 10 февраля", – отметили в структуре.

К настоящему моменту общее число медработников в стране, которые скончались из-за осложнений, вызванных коронавирусом, достигло 86 человек.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое продлили до 15 апреля 2021 года.

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Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (158)

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