МИДЕИ: в автобусе, попавшем в ДТП в Египте, находились двое граждан Молдовы

Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы уточнило информацию о том, находились ли граждане республики в салоне попавшего в аварию на трассе в Египте туристического автобуса.

КИШИНЕВ, 20 фев – Sputnik. Двое граждан Молдовы находились на борту автобуса, который накануне попал в дорожно-транспортное в Египте. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел и европейской интеграции республики.

По информации ведомства, речь идет о 35-летнем мужчине и 31-летней женщине, у которых двойное гражданство.

"Общее число раненых человек достигло 21 (из Украины, Казахстана, России и Египта), которым предоставлена необходимая медицинская помощь. Информацию об этом подтвердили в Центральной администрации скорой помощи Египта. Граждане нашей страны находятся вне какой-либо опасности", – отметили в МИДЕИ.

Авария произошла на трассе Шарм-эль-Шейх – Каир. Автобус ездил по местному туристическому маршруту, в его салоне находились также граждане России и Украины.

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