Видео с места ДТП в Египте: в автобусе находился певец из Молдовы

КИШИНЕВ, 20 фев – Sputnik. Молдавский исполнитель Влад Кодряну – один из двоих граждан республики, которые находились в автобусе, попавшем накануне в ДТП в Египте. В комментарии Sputnik Молдова молодой человек рассказал, что отправился в эту страну для того, чтобы записать видео на одну из своих песен. В поездке его сопровождала девушка, которая, как и он, получила многочисленные травмы. Оправившись от шока, Влад Кодряну рассказал, что ДТП произошло по дороге в Каир около 06.00.

По словам собеседника, автобус передвигался со скоростью как минимум 120 километров в час по узкой дороге и, скорее всего, водитель транспортного средства был ослеплен фарами машины, едущей навстречу. В момент аварии большинство пассажиров спали.

"Мы сидели в креслах со стороны водителя. Возможно, что это нас и спасло. Нам повезло, что наши места не находились в конце автобуса или в той части, которой автобус врезался в камни", – сказал Кодряну.

Всех пассажиров, которые получили травмы, доставили в больницу. Затем некоторых из них выписали, но только после того, как они подписали заявление под собственную ответственность, что они хорошо себя чувствуют.

Кодряну рассказал, что египетские власти обеспечили туристов едой и водой. Пока не принято решение о том, как будет восстановлено имущество пассажиров автобуса, которое оказалось утерянным или пострадало в результате ДТП.

"При мне была дорогая техника для съемок видеоклипа. Не нашел телефон. Не знаю, возместит ли нам кто-то ущерб. Туристическое агентство не предоставило детали по этому поводу", – отметил Кодряну.

Авария произошла на трассе Шарм-эль-Шейх – Каир. Автобус следовал по местному туристическому маршруту, в его салоне находились также граждане России и Украины.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova