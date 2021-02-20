16:54 20 Февраля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.07
  • USD17.46
  • RUB0.24
  • RON4.32
  • UAH0.63
Поиск
ДТП в Египте с участием автобуса, в котором среди пассажиров находились граждане Молдовы

Видео с места ДТП в Египте: в автобусе находился певец из Молдовы

Vlad Codreanu
Общество
Получить короткую ссылку
196 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/02/14/33710123.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210220/33710782/video-s-mesta-dtp-v-egipte-v-avtobuse-nakhodilsya-pevets-iz-moldovy.html

Среди пассажиров автобуса, который перевернулся на трассе Шарм-эль-Шейх – Каир находился молдавский исполнитель Влад Кодряну. Он рассказал подробности происшествия.

КИШИНЕВ, 20 фев – Sputnik. Молдавский исполнитель Влад Кодряну – один из двоих граждан республики, которые находились в автобусе, попавшем накануне в ДТП в Египте. В комментарии Sputnik Молдова молодой человек рассказал, что отправился в эту страну для того, чтобы записать видео на одну из своих песен. В поездке его сопровождала девушка, которая, как и он, получила многочисленные травмы. Оправившись от шока, Влад Кодряну рассказал, что ДТП произошло по дороге в Каир около 06.00.

По словам собеседника, автобус передвигался со скоростью как минимум 120 километров в час по узкой дороге и, скорее всего, водитель транспортного средства был ослеплен фарами машины, едущей навстречу. В момент аварии большинство пассажиров спали.

Министерство иностранных дел и европейской интеграции
© Sputnik / Evghenii Panasenco
МИДЕИ: в автобусе, попавшем в ДТП в Египте, находились двое граждан Молдовы

"Мы сидели в креслах со стороны водителя. Возможно, что это нас и спасло. Нам повезло, что наши места не находились в конце автобуса или в той части, которой автобус врезался в камни", – сказал Кодряну.

Всех пассажиров, которые получили травмы, доставили в больницу. Затем некоторых из них выписали, но только после того, как они подписали заявление под собственную ответственность, что они хорошо себя чувствуют.

Кодряну рассказал, что египетские власти обеспечили туристов едой и водой. Пока не принято решение о том, как будет восстановлено имущество пассажиров автобуса, которое оказалось утерянным или пострадало в результате ДТП.

"При мне была дорогая техника для съемок видеоклипа. Не нашел телефон. Не знаю, возместит ли нам кто-то ущерб. Туристическое агентство не предоставило детали по этому поводу", – отметил Кодряну.

Авария произошла на трассе Шарм-эль-Шейх – Каир. Автобус следовал по местному туристическому маршруту, в его салоне находились также граждане России и Украины. 

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Авто с туристами перевернулось в Египте: СМИ - в салоне были молдаване


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Мультимедиа
Будет зима, говорили они. Будет весело, говорили они. Маленький мопс в комбинезоне на заснеженной лестнице.
Фото: 15 животных, которым зима порядком надоела
Откуда у Плахотнюка Орден Республики?
Видео: откуда у Плахотнюка Орден республики
Урожайная статистика Молдовы
Сельскохозяйственные потери Молдовы: урожай-2020

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться