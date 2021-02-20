Власти Молдовы приняли решение, касающееся работы перевозчиков и рынков

Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья уточнила условия работы транспорта и коммерческих рынков во время чрезвычайного положения в здравоохранении.

КИШИНЕВ, 20 фев – Sputnik. Члены Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья решили приостановить до 28 февраля включительно положение об ограничении до 50% от посадочной способности числа пассажиров в железнодорожном и автомобильном транспорте в городском, районном и межрегиональном сообщении. Решение принято на заседании структуры в субботу, отметили в пресс-службе кабинета министров.

"Такое решение принято после того, как самые представительные ассоциации работодателей перевозчиков заверили, что мобилизуют своих членов строго соблюдать меры по предотвращению распространения COVID-19 в транспортных единицах", – пояснили в пресс-службе правительства.

Там отметили, что хотя предыдущее решение Комиссии вызывало недовольство со стороны перевозчиков, оно было аргументировано высоким риском заражения вирусом во время поездки, несоблюдением мер профилактики и контроля инфекции COVID-19 как поставщиками транспортных услуг, так и пассажирами, а также повышением эпидемиологических показателей.

По итогам дискуссий достигнута договоренность о том, что:

ассоциация работодателей берет ответственность за строгое соблюдение мер по контролю и предотвращению распространения COVID-19 в транспорте;

в период 20-28 февраля будет проверен уровень соответствия операторов автомобильного транспорта с согласованным, а также соблюдение противоэпидемиологических норм пассажирами, водителями, операторами автомобильного транспорта и компаниями, осуществляющими деятельность, связанную с автомобильными перевозками;

26 февраля сотрудники МВД, Минэкономики и инфраструктуры, а также Национального агентства автомобильного транспорта проверят и обнародуют информацию, касающуюся степени соблюдения противоэпидемиологических норм в транспорте;

Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья примет решение по поводу мер по предотвращению распространения COVID-19 в транспорте, которые будут применяться после 28 февраля 2021 года.

"Если до 28 февраля перевозчики продемонстрируют способность соблюдать противоэпидемиологические меры в транспорте, Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья одобрит решение о возврате к прежнему режиму деятельности (ограничение числа людей в железнодорожном и автомобильном транспорте районного и междугороднего сообщения пропорционально количеству сидячих мест, а для автомобильного транспорта местного и муниципального сообщения – в пределах 60% посадочной способности). Если это не будет выполнено, то сегодняшнее решение о приостановке будет отменено", – уточнили в правительстве.

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Кроме того, из-за неравномерного распространения COVID-19 по административно-территориальным единицам структура постановила, что деятельность рынков будет регулироваться Чрезвычайными территориальными комиссиями общественного здравоохранения. Поэтому она передала эти полномочия местным публичным администрациям, которые могут применять и другие меры, касающиеся общественного здравоохранения в соответствии с объявленными на местном уровне кодами эпидемиологической обстановки и Планом готовности реагирования на коронавирус.

Также Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья решила запретить деятельность ночных клубов вне зависимости от их названия (дискобар, караоке, ночной клуб, дискотека, клуб).

Научные конференции по-прежнему не могут проводиться с физическим присутствием людей. Спортивные соревнования могут проводиться на свежем воздухе и в закрытых помещениях без присутствия зрителей.

Молдавские транспортные компании намеревались во вторник, 23 февраля, приостановить свою работу на один день в знак протеста с решением ограничить количество пассажиров на железнодорожном и пассажирском транспорте в городском, районном и межрегиональном сообщении до 50% от посадочной способности.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

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С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое продлили до 15 апреля 2021 года.

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