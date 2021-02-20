Ответ перевозчиков: состоится ли акция протеста 23 февраля

КИШИНЕВ, 20 фев – Sputnik. Молдавские автоперевозчики не намерены отказываться от проведения акции протеста и планируют во вторник, 23 февраля, приостановить свою работу на один день. Об этом заявил Sputnik Молдова глава Совета Ассоциации работодателей автоперевозчиков Олег Алекса, комментируя уточнение Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья.

"Мы написали в Комиссию, что готовы взять на себя выполнение тех ограничений, которые были ранее объявлены. Они решили не аннулировать последние ограничения и оставить в силе те, которые были объявлены ранее, а решили только приостановить. Поэтому наша акция состоится – 23 февраля транспорт приостановит свою работу", – сказал Алекса.

По его словам, планируется, что в общей сложности на дороги не выйдут 2500 тысяч машин.

"Мы ранее заявляли, что формы акций протеста будут разные. Пока мы проводим акцию на весь день путем невыполнения рейсов", – сказал Алекса.

Согласно постановлению Комиссии от 15 февраля, в Молдове продлили из-за ситуации с COVID-19 чрезвычайное положение в здравоохранении до 15 апреля 2021 года и ввели новые правила для работы общественного транспорта. В частности, было решено ограничить число пассажиров на железнодорожном и пассажирском транспорте городского, районного и межрегионального сообщения до 50% от посадочной способности. Перевозчики выразили несогласие с этим решением и объявили о протесте 23 февраля. В субботу, 20 февраля, члены Комиссии решили приостановить до 28 февраля включительно ограничение, согласно которому транспорт должен быть заполнен только на 50%. При этом перевозчикам дали срок для того, чтобы они продемонстрировали строгое соблюдение противоэпидемиологических мер в транспорте. В противном случае власти пообещали вернуть жесткие меры.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

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С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое продлили до 15 апреля 2021 года.

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